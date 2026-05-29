Melilla recibe a tres buques de la Armada para prácticas de la Escuela Naval

Melilla, 29 may (EFE).- Tres buques de la Armada -el de asalto anfibio (BAA) Galicia, la fragata Victoria y el Buque Escuela de Cooperación Pesquera A-41 Intermares- han atracado este viernes en el puerto de Melilla, donde permanecerán hasta el domingo con motivo de su despliegue anual de prácticas de fin de curso de los alumnos de la Escuela Naval.

Según ha podido comprobar EFE, el buque escuela Intermares ha sido el último en llegar al puerto melillense, en torno a las ocho de la mañana, donde ya se encontraban el buque Galicia y la fragata Victoria, cuyos capitanes y tripulantes serán recibidos este mediodía en la Asamblea de Melilla por el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda.

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Por la noche, a las 21:20 horas, la Armada ha organizado un solemne arriado de bandera y recepción a bordo del Galicia, buque vinculado a Melilla por su despliegue durante la pandemia del coronavirus para dar apoyo sanitario a la ciudad con un aumento de la capacidad hospitalaria en el marco de la operación Balmis, al igual que en Ceuta.

Los tres buques participan en el tradicional crucero de instrucción de fin de curso para completar la formación académica y militar de los futuros oficiales y suboficiales de la Armada mediante la experiencia directa en la mar, favoreciendo el adiestramiento conjunto y el conocimiento de la vida operativa a bordo de distintas unidades.

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Durante el despliegue en Melilla estos tres días, los alumnos convivirán y desarrollarán su formación en unidades con capacidades y cometidos diversos, participando en guardias, ejercicios y actividades propias de la vida a bordo, poniendo en práctica conocimientos de maniobra, navegación, táctica, energía y propulsión, y familiarizándose con los procedimientos, valores y tradiciones de la Armada.

La Armada ha organizado jornadas de puertas abiertas para que la ciudadanía pueda conocer de cerca los tres buques. EFE

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