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Las Palmas de Gran Canaria entregará al papa las llaves de la ciudad en su próxima visita

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Las Palmas de Gran Canaria, 29 may (EFE).- El pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha acordado este viernes en una sesión extraordinaria la entrega de las llaves de la ciudad al papa León XIV con motivo de su visita oficial al municipio, el próximo 11 de junio.

Como ha explicado en un comunicado la alcaldesa, Carolina Darias, se trata de "una visita histórica de una figura que trasciende el marco religioso y de dimensión internacional", por lo que entregarle las llaves de la ciudad es "un gesto de respeto, agasajo y bienvenida formal".

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La concesión de esta distinción honorífica reconoce el significado histórico e institucional de la primera visita de un pontífice a Canarias, así como la estrecha relación que la ciudad ha mantenido con la Santa Sede desde su fundación y a lo largo de más de cinco siglos de historia compartida.

Las llaves de la ciudad constituyen uno de los máximos reconocimientos protocolarios y simbólicos que concede el Ayuntamiento a personalidades de especial relevancia. Su origen se remonta a las antiguas ciudades amuralladas medievales, donde la entrega de las llaves representaba un gesto de confianza y reconocimiento institucional hacia visitantes ilustres.

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En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, este símbolo mantiene además una especial vinculación histórica con el pasado fortificado de la ciudad, que contó con murallas y accesos principales como la antigua Puerta de Triana, explica el Consistorio en su nota.

La entrega de las llaves representa un gesto de hospitalidad institucional y un reconocimiento a la trascendencia de la visita para la ciudad y para Canarias.

León XIV será la quinta personalidad en recibir esta distinción por parte del Ayuntamiento.

La última entrega tuvo lugar en 1996, cuando recibieron las llaves de la ciudad los premios Nobel de Medicina Werner Arber, microbiólogo y genetista suizo; Jean Dausset, inmunólogo francés; Renato Dulbecco, virólogo italoestadounidense; y Carleton Gajdusek, médico e investigador estadounidense, junto al premio Príncipe de Asturias Santiago Grisolía, bioquímico español, con motivo de su visita a Gran Canaria para ser investidos doctores Honoris Causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. EFE

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