Fiscal mantiene 11 años para tres miembros de los Trinitarios por homicidio en tentativa

Valladolid, 29 may (EFE).- El fiscal ha mantenido este viernes la petición de once años de prisión para cada uno de los tres integrantes de la banda latina los Trinitarios acusados de homicidio en grado de tentativa cometido contra un integrante del grupo Dominican Don't Play (DDP).

Durante la última sesión de la vista oral, celebrada en la Audiencia de Valladolid, el ministerio público ha retirado la acusación por robo con violencia e intimidación en tentativa, por la que provisionalmente pedía dos años de cárcel, ya que la víctima reconoció en el juicio que había mentido para evitar que su familia supiera que pertenecía a una banda.

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Las defensas, sin embargo, han solicitado la absolución y una de ellas, subsidiariamente en caso de condena, ha demandado una pena por lesiones, no por homicidio.

Los tres acusados, Johan Y.C.L., nacido en Ecuador, Juan J.O.L. y Maicol Y.G.V., ambos naturales de Colombia, han negado su participación en los hechos durante su declaración y han rechazado que pertenezcan a grupos juveniles violentos.

Johan Y.C.L., supuesto autor de tres puñaladas asestadas a la víctima, ha sostenido que no sabe nada de los hechos enjuiciados porque ese día, el 22 de febrero de 2025, estaba en casa y no en la calle López Gómez de Valladolid, donde se desencadenó el suceso.

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Preguntado por si las personas con las que se encontraba cuando la Policía le identificó en distintas ocasiones son de los Trinitarios ha respondido que no lo sabe, que él se dedica a lo que él quiere hacer y "ya está".

De los otros dos procesados, que al parecer sujetaron a la víctima en el suelo y le dieron patadas, Juan J.O.L. ha dicho que no tomó parte en los hechos y que no sabe nada de los Trinitarios, mientras Maicol Y.G.L. también ha manifestado que no sabe nada de lo ocurrido y no conoce a los Trinitarios.

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El fiscal, al exponer su informe final, se ha apoyado en las declaraciones como testigo de un inspector de la Brigada de Información, quien se refirió a la realidad de las bandas latinas en Valladolid donde hay incidentes con grupos rivales.

En ese contexto de bandas todos se conocen porque si no te pueden asaltar por la calle y acabar con tu vida, ya que suelen llevar machetes y otras armas para atacar a sus adversarios, ha manifestado el acusador público.

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"Su subsistencia depende de identificar a su enemigo", ha resumido, antes de subrayar que la víctima reconoció ante la Policía a los encausados y basar su acusación de homicidio en declaraciones de la forense acerca de que si el agredido no hubiera recibido asistencia inmediata las lesiones que sufrió habrían sido mortales.

El fiscal ha pedido al tribunal deducir testimonio a un testigo que ha declarado hoy, una solicitud que también ha realizado uno de los abogados defensores aunque en este caso en relación con la "pretendida víctima".

Una de las defensas ha considerado que se ha elegido "un cabeza de turco, un caiga quien caiga, basándose en un reconocimiento viciado".

Otro de los letrados ha criticado también la forma de identificar a los procesados, en un caso por una gorra, cuando las viseras suelen intercambiárselas entre ellos.

La tercera defensa ha considerado que no hay ningún dato de la participación de su representado en el suceso, solo la declaración de la víctima, y ha mantenido que no está acreditado que pertenezca a una banda.

El juicio ha quedado visto para sentencia. EFE