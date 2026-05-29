Espana agencias

Fiscal mantiene 11 años para tres miembros de los Trinitarios por homicidio en tentativa

Guardar
Google icon

Valladolid, 29 may (EFE).- El fiscal ha mantenido este viernes la petición de once años de prisión para cada uno de los tres integrantes de la banda latina los Trinitarios acusados de homicidio en grado de tentativa cometido contra un integrante del grupo Dominican Don't Play (DDP).

Durante la última sesión de la vista oral, celebrada en la Audiencia de Valladolid, el ministerio público ha retirado la acusación por robo con violencia e intimidación en tentativa, por la que provisionalmente pedía dos años de cárcel, ya que la víctima reconoció en el juicio que había mentido para evitar que su familia supiera que pertenecía a una banda.

PUBLICIDAD

Las defensas, sin embargo, han solicitado la absolución y una de ellas, subsidiariamente en caso de condena, ha demandado una pena por lesiones, no por homicidio.

Los tres acusados, Johan Y.C.L., nacido en Ecuador, Juan J.O.L. y Maicol Y.G.V., ambos naturales de Colombia, han negado su participación en los hechos durante su declaración y han rechazado que pertenezcan a grupos juveniles violentos.

Johan Y.C.L., supuesto autor de tres puñaladas asestadas a la víctima, ha sostenido que no sabe nada de los hechos enjuiciados porque ese día, el 22 de febrero de 2025, estaba en casa y no en la calle López Gómez de Valladolid, donde se desencadenó el suceso.

PUBLICIDAD

Preguntado por si las personas con las que se encontraba cuando la Policía le identificó en distintas ocasiones son de los Trinitarios ha respondido que no lo sabe, que él se dedica a lo que él quiere hacer y "ya está".

De los otros dos procesados, que al parecer sujetaron a la víctima en el suelo y le dieron patadas, Juan J.O.L. ha dicho que no tomó parte en los hechos y que no sabe nada de los Trinitarios, mientras Maicol Y.G.L. también ha manifestado que no sabe nada de lo ocurrido y no conoce a los Trinitarios.

El fiscal, al exponer su informe final, se ha apoyado en las declaraciones como testigo de un inspector de la Brigada de Información, quien se refirió a la realidad de las bandas latinas en Valladolid donde hay incidentes con grupos rivales.

En ese contexto de bandas todos se conocen porque si no te pueden asaltar por la calle y acabar con tu vida, ya que suelen llevar machetes y otras armas para atacar a sus adversarios, ha manifestado el acusador público.

"Su subsistencia depende de identificar a su enemigo", ha resumido, antes de subrayar que la víctima reconoció ante la Policía a los encausados y basar su acusación de homicidio en declaraciones de la forense acerca de que si el agredido no hubiera recibido asistencia inmediata las lesiones que sufrió habrían sido mortales.

El fiscal ha pedido al tribunal deducir testimonio a un testigo que ha declarado hoy, una solicitud que también ha realizado uno de los abogados defensores aunque en este caso en relación con la "pretendida víctima".

Una de las defensas ha considerado que se ha elegido "un cabeza de turco, un caiga quien caiga, basándose en un reconocimiento viciado".

Otro de los letrados ha criticado también la forma de identificar a los procesados, en un caso por una gorra, cuando las viseras suelen intercambiárselas entre ellos.

La tercera defensa ha considerado que no hay ningún dato de la participación de su representado en el suceso, solo la declaración de la víctima, y ha mantenido que no está acreditado que pertenezca a una banda.

El juicio ha quedado visto para sentencia. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El 41,5 % de los españoles, contra la 'prioridad nacional' y el 35,5 %, a favor

Infobae

El PP quiere que el Congreso inste al Gobierno a revisar el rescate de Plus Ultra por las sospechas de corrupción

El PP quiere que el Congreso inste al Gobierno a revisar el rescate de Plus Ultra por las sospechas de corrupción

Montero lleva dos semanas centrada en reuniones, sin agenda pública y sin recoger el acta

Infobae

El PP "respeta" que el TS no frene ahora la regularización de migrantes y subraya que el procedimiento "sigue su curso"

El PP "respeta" que el TS no frene ahora la regularización de migrantes y subraya que el procedimiento "sigue su curso"

Llegan a Baleares tres nuevas pateras con 44 inmigrantes

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE volvería a ganar las elecciones, según el último CIS antes de la imputación de Zapatero y el requerimiento de la UCO en Ferraz

El PSOE volvería a ganar las elecciones, según el último CIS antes de la imputación de Zapatero y el requerimiento de la UCO en Ferraz

Los ciclistas ya no pueden circular por los arcenes de las carreteras: qué dice realmente la ley sobre esta prohibición

Un guardia civil resulta herido tras ser disparado en el registro de una plantación de marihuana en Murcia

El papel de la Costa del Sol en la red de 200 millones de euros del capo de la mafia siciliana Matteo Messina Denaro

La Justicia reconoce el derecho de una ciudadana salvadoreña a obtener la nacionalidad española por origen sefardí tras validar documentos emitidos en el extranjero

ECONOMÍA

Los ultrarricos eligen España: Marbella y Madrid se posicionan como referentes europeos en el mercado de vivienda de lujo

Los ultrarricos eligen España: Marbella y Madrid se posicionan como referentes europeos en el mercado de vivienda de lujo

La AIReF confirma que España cumple la regla de gasto en pensiones, pero advierte de que la deuda pública alcanzará el 123% del PIB en 2050

Las rebajas al IVA de luz y gas contienen el IPC en el 3,2% en su último mes en vigor

Los trabajadores del sector energético ganaron casi el doble que la media nacional en 2024

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 29 de mayo

DEPORTES

Las promesas cumplidas y las incumplidas de Florentino Pérez en las elecciones de 2009, cuando empezó su segunda era en el Real Madrid

Las promesas cumplidas y las incumplidas de Florentino Pérez en las elecciones de 2009, cuando empezó su segunda era en el Real Madrid

Fuga de talento en el FC Barcelona: el equipo femenino gana todo pero pierde a sus estrellas por los problemas económicos del masculino

Hazard desvela cómo entrena José Mourinho: la comparación con Zidane y Conte y la posibilidad de que sea entrenador

Ni Fórmula 1 ni MotoGP: este es el deporte en el que se alcanza la velocidad máxima más alta

Vinícius Jr. se sincera antes del Mundial 2026: su futuro en el Real Madrid, la relación con Florentino Pérez, Mbappé, Neymar o Endrick y su cuenta pendiente