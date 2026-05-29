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El PP pide a los socios de Gobierno que llamen a Sánchez y digan "esto se ha acabado"

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Madrid, 29 may (EFE).- La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha llamado este viernes a los socios de Gobierno a no lavarse las manos como Poncio Pilatos y levantar el teléfono para decirle al presidente Pedro Sánchez "esto se ha acabado".

"Quien mañana quiera decir que ayudó a limpiar la corrupción en España no puede lavarse las manos hoy como Poncio Pilatos", ha apuntado en una rueda de prensa.

Los socios, ha insistido, "van a tener que levantar el teléfono y decirle al presidente que esto se ha acabado".

Preguntada por si hay algún cambio de postura por parte del PP en la hipotética moción de censura, Ezcurra ha dicho que "no es momento de hablar de futuribles" pero que Alberto Núñez Feijóo ha dicho que hará todo lo que esté en su mano para darle una alternativa a este país y "todo significa todo".

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La vicesecretaria popular se ha referido a las palabras de la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, quien ha asegurado en una entrevista en La 1 este viernes que en Junts no "esperan nada más que no sea" que Sánchez convoque elecciones al ser preguntada por si esperan un acercamiento del PP para que apoyen una moción de censura contra el Gobierno.

Ezcurra ha afirmado que aunque Nogueras diga que no están para poner y sacar gobiernos ellos fueron "actores principales" de la llegada de Sánchez a la Moncloa y ahora tienen que decidir "si quieren ser actores principales de su salida", algo que aplica también para el PNV.

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"Se acabó el tiempo de las palabras", ha insistido la eurodiputada popular, quien ha afirmado que es tiempo de que los socios elijan entre "responsabilidad y complicidad. EFE

(foto) (vídeo)

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EFE

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