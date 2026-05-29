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Andalucía cede varias obras de Carmen Laffón para la retrospectiva del Thyssen-Bornemisza

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Sevilla, 29 may (EFE).- La exposición retrospectiva de la pintora sevillana Carmen Laffon (1934-2021) en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, que se celebrará del 22 de junio al 27 de septiembre, contará con obras cedidas por el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), según ha informado la Consejería de Cultura de Andalucía.

La exposición ‘Carmen Laffón. Variaciones’, organizada por el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, constituye la primera gran muestra monográfica dedicada a la artista desde su fallecimiento, y reunirá 77 obras entre óleos, carboncillos y esculturas.

Las piezas de la colección del CAAC seleccionadas para formar parte de esta muestra son la instalación ‘Espuertas cargadas de uvas’ (2006-2010), compuesta por 26 piezas de bronce y dimensiones variables, así como los dibujos ‘Vista de la viña I’, ‘Vista de la viña II’, ‘Vista de la viña III’ y ‘Vista de la viña IV’ (2006-2007), todos ellos realizados en carbón y témpera sobre madera y pertenecientes a una misma serie vinculada al paisaje de la viña.

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Las piezas seleccionadas forman parte de la donación recibida por el CAAC en 2023, integrada por ocho trabajos realizados por la artista entre 2006 y 2010, algunos de los cuales ya estuvieron presentes en la exposición ‘Carmen Laffón. El paisaje y el lugar’, organizada por el museo en 2015.

La Consejería de Cultura también ha informado de que el CAAC acaba de recibir la donación de la obra ‘La cuba’ por parte de los herederos de la artista, formalizada en mayo de 2026, que amplía la presencia de Carmen Laffón en la colección del museo.

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Esta pieza había permanecido anteriormente en depósito en la institución desde 2015 tras el cierre de la exposición ‘Carmen Laffón. El paisaje y el lugar’.

Forma parte de la serie titulada ‘La herrería’, un conjunto de obras que surgen de las visitas de la artista a un taller metalúrgico, en el que se requerían los buenos oficios de un taller industrial que mantuviera prácticas artesanales. EFE

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EFE

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