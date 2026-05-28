La NBA planea usar inteligencia artificial para arbitrar situaciones objetivas

Chicago (EE.UU.), 27 may (EFE).- Adam Silver, comisionado de la NBA, aseguró este miércoles que planea incorporar sistemas con inteligencia artificial para arbitrar situaciones objetivas durante los partidos de la liga.

"Es como el ojo de halcón, ahí ves rápidamente dónde estaba la línea y si la tocó. Vamos a pasar a un sistema en el que toda esa categoría de decisiones será automática. (...) Esas decisiones las tomará un sistema automatizado de IA, con cámaras colocadas alrededor de la pista", dijo Silver en una entrevista en un programa de la cadena ESPN.

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"Eso sacará todas esas llamadas supuestamente objetivas de las manos de los árbitros. Será instantáneo, será automático. Simplemente se seguirá jugando. (...) No tendrás que lidiar con 'challenge' sobre ese tipo de jugadas", añadió.

Silver consideró que con este sistema los árbitros podrán enfocarse más en las decisiones "subjetivas más complicadas". EFE

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