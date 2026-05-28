Espana agencias

La NBA planea usar inteligencia artificial para arbitrar situaciones objetivas

Guardar
Google icon

Chicago (EE.UU.), 27 may (EFE).- Adam Silver, comisionado de la NBA, aseguró este miércoles que planea incorporar sistemas con inteligencia artificial para arbitrar situaciones objetivas durante los partidos de la liga.

"Es como el ojo de halcón, ahí ves rápidamente dónde estaba la línea y si la tocó. Vamos a pasar a un sistema en el que toda esa categoría de decisiones será automática. (...) Esas decisiones las tomará un sistema automatizado de IA, con cámaras colocadas alrededor de la pista", dijo Silver en una entrevista en un programa de la cadena ESPN.

PUBLICIDAD

"Eso sacará todas esas llamadas supuestamente objetivas de las manos de los árbitros. Será instantáneo, será automático. Simplemente se seguirá jugando. (...) No tendrás que lidiar con 'challenge' sobre ese tipo de jugadas", añadió.

Silver consideró que con este sistema los árbitros podrán enfocarse más en las decisiones "subjetivas más complicadas". EFE

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

3-1. Olimpia avanza a octavos de la Sudamericana tras 4 minutos de furia goleadora

Infobae

2-0. Racing se despide en una casa vacía con una victoria ante Independiente Petrolero

Infobae

1-0. El Mineiro logra destrabar el partido y se clasifica líder; Puerto Cabello, eliminado

Infobae

Oscar Valentín: "En unos años se valorará lo que hemos hecho"

Infobae

0-1 La UCV gana a domicilio a Libertad y se mete en la repesca de la Sudamericana

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sumar defiende la continuidad del Gobierno de coalición por “una larga lista de logros” conseguidos con el PSOE

Sumar defiende la continuidad del Gobierno de coalición por “una larga lista de logros” conseguidos con el PSOE

Quién es José Grinda: el fiscal anticorrupción que rechazó sobornos y el archivo de causas emblemáticas

Última hora de los casos Leire Díez y Plus Ultra, en directo | Cinco vehículos de la UCO abandonan Ferraz tras 12 horas de registro

Quién es Carmen Pano, la empresaria que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE y a la que la trama de Leire Díez habría ofrecido dinero para cambiar su declaración

El PSOE habría pagado 20.000 euros a una periodista por difundir grabaciones de Villarejo e información de otras causas judiciales: “La orden está dentro ya del plan de medios”

ECONOMÍA

El embajador de EEUU en España advierte a Europa que debe actuar con cautela en sus lazos con China: “Vivimos tiempos muy peligrosos”

El embajador de EEUU en España advierte a Europa que debe actuar con cautela en sus lazos con China: “Vivimos tiempos muy peligrosos”

De Guindos se despide del BCE entre elegios a la banca y miedo a una crisis: “La guerra amenaza la estabilidad financiera de Europa”

Trabajar hasta los 73 años: la dura alternativa que plantean los expertos para salvar las pensiones

Sabadell anticipa que los bancos volverán a salir de compras y cree que Santander, BBVA y CaixaBank deberían abstenerse

Veranos más calurosos, sueldos bajos y un precio de la electricidad disparado: los españoles, entre los europeos que más caro pagan el cambio climático

DEPORTES

“No conocí mayor victoria que contigo en una derrota”: el apoyo de la afición del Rayo Vallecano ante las lágrimas de sus jugadores

“No conocí mayor victoria que contigo en una derrota”: el apoyo de la afición del Rayo Vallecano ante las lágrimas de sus jugadores

Así te hemos contado la victoria del Crystal Palace en la final de la Conference League

Campeones de la Conference: el Crystal Palace escribe su nombre en el fútbol europeo tras vencer a un Rayo Vallecano que muere en la orilla

Dos modelos opuestos para el futuro del Real Madrid: Florentino Pérez y Enrique Riquelme presentan sus candidaturas al socio

Tim Payne, el futbolista que puede “unir a todos” en el Mundial 2026: del error que casi arruina su carrera al sueño mundialista