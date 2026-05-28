Espana agencias

'Instagram chino' transmitirá partidos de Mundial en ese país tras acuerdo con CCTV y FIFA

Guardar
Google icon

Pekín, 28 may (EFE).- La red social china Xiaohongshu, conocida internacionalmente como RedNote y comparada a menudo con Instagram, retransmitirá gratis en China los 104 partidos del Mundial de fútbol de 2026 tras convertirse en operador autorizado del torneo, semanas después del acuerdo alcanzado entre la FIFA y la televisión estatal china CCTV.

La plataforma anunció este jueves que ofrecerá en abierto todos los encuentros del campeonato de Estados Unidos, Canadá y México, incluidos directos, repeticiones y resúmenes, después de que el Grupo de Medios de China (CMG), matriz de CCTV, la incorporara como "socio estratégico" para las retransmisiones deportivas de primer nivel.

PUBLICIDAD

El acuerdo supone un nuevo paso en la expansión de Xiaohongshu más allá de las redes sociales y el comercio electrónico, hacia ámbitos como los contenidos deportivos en directo y la publicidad asociada a grandes eventos internacionales.

La plataforma aseguró que habilitará funciones específicas para el torneo, entre ellas canales dedicados al Mundial, predicciones de partidos, comunidades de aficionados y herramientas de interacción durante los encuentros.

PUBLICIDAD

Además, antiguos futbolistas y comentaristas chinos como Fan Zhiyi y Xie Hui participarán en las retransmisiones y análisis desde la fase de grupos hasta la final.

La noticia llega apenas dos semanas después de que CMG y la FIFA anunciaran el cierre del acuerdo de derechos para China continental tras meses de negociaciones marcadas por diferencias económicas y a menos de un mes del inicio del torneo.

Según medios chinos, la FIFA llegó a pedir inicialmente entre 250 y 300 millones de dólares por los derechos del Mundial de 2026, aunque el acuerdo final se habría cerrado por alrededor de 60 millones, una cifra nunca confirmada oficialmente.

La situación resultaba especialmente inusual porque China y la India, los dos países más poblados del mundo, seguían sin operador confirmado para el torneo pocas semanas antes del arranque de la competencia.

Xiaohongshu, fundada en 2013 y con más de 400 millones de usuarios activos mensuales según la propia empresa, ganó notoriedad internacional el año pasado tras la llegada masiva de usuarios estadounidenses autodenominados "refugiados de TikTok", en medio de las amenazas de prohibición contra esa aplicación en Estados Unidos.

La plataforma, conocida en China por combinar funciones similares a Instagram y Pinterest, se ha convertido en uno de los principales espacios digitales del país para recomendaciones, videos cortos, retransmisiones y comercio electrónico. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La NBA planea usar inteligencia artificial para arbitrar situaciones objetivas

Infobae

3-1. Olimpia avanza a octavos de la Sudamericana tras 4 minutos de furia goleadora

Infobae

2-0. Racing se despide en una casa vacía con una victoria ante Independiente Petrolero

Infobae

1-0. El Mineiro logra destrabar el partido y se clasifica líder; Puerto Cabello, eliminado

Infobae

Oscar Valentín: "En unos años se valorará lo que hemos hecho"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sumar defiende la continuidad del Gobierno de coalición por “una larga lista de logros” conseguidos con el PSOE

Sumar defiende la continuidad del Gobierno de coalición por “una larga lista de logros” conseguidos con el PSOE

Quién es José Grinda: el fiscal anticorrupción que rechazó sobornos y el archivo de causas emblemáticas

Última hora de los casos Leire Díez y Plus Ultra, en directo | Cinco vehículos de la UCO abandonan Ferraz tras 12 horas de registro

Quién es Carmen Pano, la empresaria que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE y a la que la trama de Leire Díez habría ofrecido dinero para cambiar su declaración

El PSOE habría pagado 20.000 euros a una periodista por difundir grabaciones de Villarejo e información de otras causas judiciales: “La orden está dentro ya del plan de medios”

ECONOMÍA

El embajador de EEUU en España advierte a Europa que debe actuar con cautela en sus lazos con China: “Vivimos tiempos muy peligrosos”

El embajador de EEUU en España advierte a Europa que debe actuar con cautela en sus lazos con China: “Vivimos tiempos muy peligrosos”

De Guindos se despide del BCE entre elegios a la banca y miedo a una crisis: “La guerra amenaza la estabilidad financiera de Europa”

Trabajar hasta los 73 años: la dura alternativa que plantean los expertos para salvar las pensiones

Sabadell anticipa que los bancos volverán a salir de compras y cree que Santander, BBVA y CaixaBank deberían abstenerse

Veranos más calurosos, sueldos bajos y un precio de la electricidad disparado: los españoles, entre los europeos que más caro pagan el cambio climático

DEPORTES

“No conocí mayor victoria que contigo en una derrota”: el apoyo de la afición del Rayo Vallecano ante las lágrimas de sus jugadores

“No conocí mayor victoria que contigo en una derrota”: el apoyo de la afición del Rayo Vallecano ante las lágrimas de sus jugadores

Así te hemos contado la victoria del Crystal Palace en la final de la Conference League

Campeones de la Conference: el Crystal Palace escribe su nombre en el fútbol europeo tras vencer a un Rayo Vallecano que muere en la orilla

Dos modelos opuestos para el futuro del Real Madrid: Florentino Pérez y Enrique Riquelme presentan sus candidaturas al socio

Tim Payne, el futbolista que puede “unir a todos” en el Mundial 2026: del error que casi arruina su carrera al sueño mundialista