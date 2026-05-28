Gran exposición sobre Goya y la religión centra los actos del bicentenario de su muerte

Zaragoza, 28 may (EFE).- Una gran exposición en el Museo del Prado sobre Goya y la religión, que no sobre el "Goya religioso", será el punto culminante de las actividades organizadas en España con motivo del bicentenario de la muerte del genio aragonés Francisco de Goya, en Burdeos en 1828.

El Gobierno de España y el aragonés han organizado este jueves un acto conjunto en La Cartuja de Aula Dei de Zaragoza, decorada con frescos de un Goya joven, para presentar un avance de estas actividades, que abarcan expresiones artísticas, culturales y académicas.

PUBLICIDAD

La exposición sobre Goya y la religión se concibe, ha explicado el director adjunto de Conservación e Investigación del Museo del Prado, Alfonso Palacio, como una mirada a través de "la rendija" que existe en torno a "la problemática relación entre Goya y la religión".

El acto ha contado con la presencia del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien ha insistido, como el presidente aragonés, Jorge Azcón, en la unidad y colaboración que concita el bicentenario. "El Año Goya -ha dicho el ministro- es un proyecto de Estado, porque es una oportunidad de repensar a Goya en este tiempo nuestro, que es también, de una manera goyesca y sorprendente, su propio mundo".

PUBLICIDAD

Unidad de acción, colaboración y trabajo conjunto han sido las palabras más escuchadas en este acto, pero Azcón, durante su intervención, no ha dejado pasar la oportunidad de reclamar para Aragón una de las vicepresidencias de la comisión nacional.

Según se aprobó, la comisión nacional estará presidida por el presidente del Gobierno. Los ministros de Cultura, Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y Política Territorial y Memoria Democrática, por su parte, ostentarán las vicepresidencia primera, segunda y tercera, respectivamente.

PUBLICIDAD

Respecto a los actos del bicentenario, Palacio ha dicho que se están diseñando en función de dos ejes: las "lagunas" que existen en el conocimiento de la vida, obra y pensamiento de Goya, y el Goya más contemporáneo.

Así, además de la gran exposición, con la colaboración de una universidad canadiense se plantea un proyecto sobre Goya y su obra analizada por la inteligencia artificial, y otro que aspira a que el bicentenario tenga carácter nacional al llevar durante 2028 una obra destacada de Goya a cada comunidad, conectada con sus intereses.

PUBLICIDAD

Otro de los proyectos es el denominado Análisis de la Red de Goya y su Sociabilidad, que investigará en bases de datos para ahondar en las relaciones personales e institucionales del artista.

El programa se completa con congresos, simposios y conferencias, entre ellas una en 2026 con jóvenes investigadores en torno a Goya, para saber qué piensan del artista las nuevas generaciones, y con otras acciones que dependen de préstamos para mostrar la importancia del genio aragonés tanto en el contexto de la pintura europea como en el imaginario colectivo actual.

PUBLICIDAD

Por su parte, la ciudad de Zaragoza acogerá un amplio programa expositivo ya iniciado por la muestra ‘Goya. Del museo al palacio’ que actualmente se puede visitar en el Palacio de la Aljafería.

El Gobierno de Aragón está también construyendo en la Plaza del Pilar el Centro Goya, un espacio que reivindicará su aragonesidad y que permitirá conocer la obra del genio desde esta nueva perspectiva. A pocos metros, la Fundación Ibercaja inaugurará, en octubre de este año, la ampliación y reforma del Museo Goya.

PUBLICIDAD

"Los caminos de Goya son los de España", ha insistido durante su intervención el ministro, quien ha recalcado la unanimidad en torno a su persona y la "necesidad absoluta" de "tender puentes" sobre un artista cuya obra elude fronteras y que tiene una "audacia" que hace dudar de si verdaderamente pertenece a su tiempo.

Azcón, por su parte, ha dicho que el bicentenario ofrece la oportunidad de "saldar una deuda" con Goya, "no para volver a recordar que fue un gran artista, sino para reivindicarlo como aragonés". EFE

PUBLICIDAD

(Foto) (Vídeo)