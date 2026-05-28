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El Sevilla, a la espera de conocer su futuro accionarial, planifica la pretemporada

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Sevilla, 28 may (EFE).- El Sevilla, inmerso en un proceso de compraventa del club que no acaba de fructificar entre las familias que detentan la mayoría accionarial y un fondo de inversión que encabeza Sergio Ramos, mantiene la planificación del venidero curso y este jueves anunció su primer amistoso de pretemporada, que lo disputará el 19 de julio en Polonia ante KS Cracovia de ese país.

El club señala en un comunicado que el encuentro se disputará en el estadio Józefa Piłsudskiego de Cracovia, con una capacidad de quince mil espectadores, con motivo del 120 aniversario del club local, cuyo equipo concluyó la recién concluida temporada en la decimotercera posición de la liga polaca.

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El KS Cracovia cuenta en su palmarés con cinco títulos ligueros, el último de ellos obtenido en 1948, y además ganó la Copa de Polonia por primera vez en 2020.

El Sevilla recuerda que este partido servirá para devolver, 103 años después, la visita de los cracovianos a la capital hispalense en 1923. Dentro de una gira por varios puntos de España, el KS Cracovia disputó dos amistosos contra el Sevilla en el ya desaparecido Campo de la Reina Victoria.

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El 6 de octubre, el primero acabó con victoria sevillista por 3-0, con dos goles de Kinké y uno de Spencer, y al día siguiente se disputó otro duelo con 2-3 para los polacos. En esa revancha, Spencer hizo los dos goles sevillistas y Chruściński firmó un triplete para el Cracovia.

Justo hace dos décadas, en septiembre de 2006, el Sevilla ya visitó Cracovia para disputar un amistoso contra el eterno rival del KS Cracovia, el Wisla Cracovia.

En cuanto a partidos oficiales en Polonia, al Sevilla le tocó en 2013 visitar Breslavia en las rondas previas de la Liga Europa, con victoria por 1-4 ante el Slask, y dos años más tarde, en la capital Varsovia, el equipo levantó su cuarto trofeo de campeón de esta competición al derrotar en la final al Dnipro ucraniano. EFE

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