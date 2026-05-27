Espana agencias

Yeremy Pino: “Una semana increíble”

Guardar
Google icon

Leipzig, 28 may (EFE).- Yeremy Pino, extremo internacional español del Crystal Palace, expresó este miércoles, tras proclamarse campeón de la Liga Conferencia ante el Rayo Vallecano (1-0), que ha sido “una semana increíble” con este título y su convocatoria con la selección española para el Mundial 2026.

“Sabíamos que iba a ser un partido complicado, el Rayo ha hecho una gran temporada. Hay que felicitar a las aficiones. Ha sido un partido increíble. Una semana increíble para mí. No puedo pedir más”, dijo en Movistar+.

PUBLICIDAD

“Fueron días muy intensos, con mucha incertidumbre de qué iba a pasar, pero hoy sabemos que vamos a la selección, sabemos que nos llevamos el oro y estamos muy contentos”, añadió.

“Mañana me voy a Las Palmas”, enfatizó el extremo canario, que remarcó: “La tierra es mi vida, siempre la llevo, es lo que represento, lo que siempre está, este año lo hemos pasado muy mal, porque estaba muy lejos de casa y tenerla presente me gusta”.

PUBLICIDAD

La medalla ya tiene destino. “Mi padre tiene como un baúl de las medallas que he conseguido e irá a este sitio”. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Óscar Valentín: “Es una pena no darle una alegría a nuestra gente”

Infobae

Mateta: "Es nuestra primera vez en Europa y lo hemos conseguido"

Infobae

El Rayo Vallecano, sin el trofeo de Liga Conferencia y sin clasificación para Liga Europa

Infobae

Vallecas aplaude el esfuerzo del Rayo, derrotado en su primera final en 102 años

Infobae

Trejo: “Duele una barbaridad”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Quién es José Grinda: el fiscal anticorrupción que rechazó sobornos y el archivo de causas emblemáticas

Quién es José Grinda: el fiscal anticorrupción que rechazó sobornos y el archivo de causas emblemáticas

Última hora de los casos Leire Díez y Plus Ultra, en directo | Cinco vehículos de la UCO abandonan Ferraz tras 12 horas de registro

Quién es Carmen Pano, la empresaria que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE y a la que la trama de Leire Díez habría ofrecido dinero para cambiar su declaración

El PSOE habría pagado 20.000 euros a una periodista por difundir grabaciones de Villarejo e información de otras causas judiciales: “La orden está dentro ya del plan de medios”

El juez concluye que la imputación de Begoña Gómez fue el detonante para que el entorno de Leire Díez accediera al núcleo duro del PSOE

ECONOMÍA

El embajador de EEUU en España advierte a Europa que debe actuar con cautela en sus lazos con China: “Vivimos tiempos muy peligrosos”

El embajador de EEUU en España advierte a Europa que debe actuar con cautela en sus lazos con China: “Vivimos tiempos muy peligrosos”

De Guindos se despide del BCE entre elegios a la banca y miedo a una crisis: “La guerra amenaza la estabilidad financiera de Europa”

Trabajar hasta los 73 años: la dura alternativa que plantean los expertos para salvar las pensiones

Sabadell anticipa que los bancos volverán a salir de compras y cree que Santander, BBVA y CaixaBank deberían abstenerse

Veranos más calurosos, sueldos bajos y un precio de la electricidad disparado: los españoles, entre los europeos que más caro pagan el cambio climático

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria del Crystal Palace en la final de la Conference League

Así te hemos contado la victoria del Crystal Palace en la final de la Conference League

Campeones de la Conference: el Crystal Palace escribe su nombre en el fútbol europeo tras vencer a un Rayo Vallecano que muere en la orilla

Dos modelos opuestos para el futuro del Real Madrid: Florentino Pérez y Enrique Riquelme presentan sus candidaturas al socio

Tim Payne, el futbolista que puede “unir a todos” en el Mundial 2026: del error que casi arruina su carrera al sueño mundialista

Florentino Pérez se apoya en sus Galácticos para la candidatura a la presidencia del Real Madrid: Ronaldo, Benzema, Vinícius y Roberto Carlos le respaldan