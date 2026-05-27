Yeremy Pino: “Una semana increíble”

Leipzig, 28 may (EFE).- Yeremy Pino, extremo internacional español del Crystal Palace, expresó este miércoles, tras proclamarse campeón de la Liga Conferencia ante el Rayo Vallecano (1-0), que ha sido “una semana increíble” con este título y su convocatoria con la selección española para el Mundial 2026.

“Sabíamos que iba a ser un partido complicado, el Rayo ha hecho una gran temporada. Hay que felicitar a las aficiones. Ha sido un partido increíble. Una semana increíble para mí. No puedo pedir más”, dijo en Movistar+.

PUBLICIDAD

“Fueron días muy intensos, con mucha incertidumbre de qué iba a pasar, pero hoy sabemos que vamos a la selección, sabemos que nos llevamos el oro y estamos muy contentos”, añadió.

“Mañana me voy a Las Palmas”, enfatizó el extremo canario, que remarcó: “La tierra es mi vida, siempre la llevo, es lo que represento, lo que siempre está, este año lo hemos pasado muy mal, porque estaba muy lejos de casa y tenerla presente me gusta”.

PUBLICIDAD

La medalla ya tiene destino. “Mi padre tiene como un baúl de las medallas que he conseguido e irá a este sitio”. EFE