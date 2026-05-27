Wharton: "Se nota lo que significa para el sur de Londres y para la afición"

Leipzig (Alemania), 27 may (EFE).- Adam Wharton, centrocampista del Crystal Palace y elegido mejor jugador del partido, dijo este miércoles, tras la victoria de su equipo ante el Rayo Vallecano en la final de la Liga Conferencia, que "se nota lo que significa" este triunfo "para el sur de Londres y para la afición, es increíble"..

"El año pasado me perdí las celebraciones de la FA Cup, así que este año sin duda voy a compensarlo. No puedo expresar con palabras lo que siento; es increíble. Se nota lo que significa para el sur de Londres y para la afición, es increíble", dijo en declaraciones a TNT Sports

PUBLICIDAD

"Sabíamos que iba a ser difícil superarles. Son un equipo muy bien entrenado: trabajan duro y son uno de los equipos más intensos de España", indicó sobre el Rayo.

Ademas, dijo que el comienzo del partido fue "un poco cauteloso, como siempre ocurre en una final". "Pero fuimos creciendo. Deberíamos haber marcado más goles y haberlo hecho más fácil, pero cumplimos con nuestro cometido". EFE

PUBLICIDAD