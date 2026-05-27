Melody presenta su nuevo single en ‘El Hormiguero’ y se confiesa sobre ‘El Desafío’: “saca lo mejor y lo peor de ti”

Melody habló en ‘El Hormiguero’ sobre los retos personales y profesionales que enfrenta (El Hormiguero)

La cantante española Melody ha acudido a ‘El Hormiguero’ para presentar ‘Ilarie’, su nuevo single, y ha avanzado que prepara disco y una gala musical en Nueva York, además de abrirse sobre su paso por televisión y una idea que resume su comparación más exigente: Eurovisión le resultó más dura que ‘El Desafío’.

La sevillana ha explicado que el disco sigue en composición y que “a partir de septiembre” espera una etapa “muy, muy interesante”. También ha revelado que, coincidiendo con la final del Mundial, se prepara una “gala musical muy potente” para la que ya ha viajado a Nueva York y en la que cantará.

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Su visita al programa de Antena 3 dirigido por Pablo Motos comenzó con una actuación con estética de Barbie para presentar el nuevo tema, en una entrada con la que puso a bailar al público presente en el plató. La entrevista combinó la promoción musical con anécdotas personales y un repaso a sus próximos compromisos.

En esa conversación, Melody detalló que está revisando nuevas canciones para decidir cuáles entran finalmente en el álbum. La artista señaló que ahora mismo se encuentra ajustando el repertorio definitivo mientras remata el proceso de composición.

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El reto personal que Melody afronta en cada viaje

La cantante también habló de uno de sus problemas personales más claros: el miedo a volar. Reconoció que antes de viajar a Nueva York pasó la noche llorando y definió la situación como “un problema serio” que necesita resolver porque aún le quedan “unos cuantos vuelos” por hacer.

Melody contó que en el avión intenta disimular los ataques de ansiedad poniéndose cascos para que no se note lo que le ocurre. Incluso relató que, si alguna azafata le pregunta, responde que está emocionada por el nuevo tema que va a sacar.

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La cantante anunció que prepara un nuevo disco y una gala musical internacional (El Hormiguero)

La peor parte del trayecto, explicó, llega en el despegue. Describió ese momento en el que el motor “empieza a sonar de otra manera” y dijo que entonces piensa que se va a calentar y que el viaje acabará mal.

También aseguró que suele agarrarse a su hermano cuando el avión empieza a subir. Según su relato, él ha llegado a decirle que no quiere sentarse a su lado porque termina poniéndose tan nervioso como ella, una reacción que se intensifica con las turbulencias.

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Eurovisión, más exigente que ‘El Desafío’

En el tramo dedicado a televisión, Melody respondió a la pregunta sobre qué ha sido más duro, si ‘El Desafío’ o Eurovisión, con una frase tajante: “‘El Desafío’ tiene guasa, pero es más duro Eurovisión”, destacó. La artista agradeció públicamente a Jorge Salvador, productor y codirector del formato, haber confiado en ella en un momento delicado.

Declaraciones de la cantante Melody, quien ha explicado por qué volvió con su familia tras Eurovisión: "Necesitaba ver a mi hijo y descanso, estaba agotada. Me ha sorprendido el revuelo y las especulaciones. Se habla mucho de conciliación y no se entendía que necesitaba tener unos días tranquilos en casa".

Durante la charla televisiva, explicó que cuando recibió la llamada no se sentía preparada para afrontar un programa tan exigente porque, según dijo, anímicamente estaba “bajita”. Aun así, aceptó participar y avanzó que el público verá una faceta menos conocida de su personalidad. Señaló que muchas veces se percibe de ella solo una imagen de fortaleza, pero defendió que también tiene miedos e inconvenientes.

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Melody describió además ‘El Desafío’ como un programa que saca “lo mejor y lo peor” de quienes participan porque les mantiene continuamente al límite. En esa línea, reveló que algunas pruebas la llevaron a llorar en plató “como una bebé”.