España

Melody presenta su nuevo single en ‘El Hormiguero’ y se confiesa sobre ‘El Desafío’: “saca lo mejor y lo peor de ti”

La artista anuncia una gala musical en Nueva York y adelanta que prepara nuevo disco

Guardar
Google icon
La artista compartió su experiencia en ‘El Desafío’ frente a las cámaras
Melody habló en ‘El Hormiguero’ sobre los retos personales y profesionales que enfrenta (El Hormiguero)

La cantante española Melody ha acudido a ‘El Hormiguero’ para presentar ‘Ilarie’, su nuevo single, y ha avanzado que prepara disco y una gala musical en Nueva York, además de abrirse sobre su paso por televisión y una idea que resume su comparación más exigente: Eurovisión le resultó más dura que ‘El Desafío’.

La sevillana ha explicado que el disco sigue en composición y que “a partir de septiembre” espera una etapa “muy, muy interesante”. También ha revelado que, coincidiendo con la final del Mundial, se prepara una “gala musical muy potente” para la que ya ha viajado a Nueva York y en la que cantará.

PUBLICIDAD

Su visita al programa de Antena 3 dirigido por Pablo Motos comenzó con una actuación con estética de Barbie para presentar el nuevo tema, en una entrada con la que puso a bailar al público presente en el plató. La entrevista combinó la promoción musical con anécdotas personales y un repaso a sus próximos compromisos.

En esa conversación, Melody detalló que está revisando nuevas canciones para decidir cuáles entran finalmente en el álbum. La artista señaló que ahora mismo se encuentra ajustando el repertorio definitivo mientras remata el proceso de composición.

PUBLICIDAD

El reto personal que Melody afronta en cada viaje

La cantante también habló de uno de sus problemas personales más claros: el miedo a volar. Reconoció que antes de viajar a Nueva York pasó la noche llorando y definió la situación como “un problema serio” que necesita resolver porque aún le quedan “unos cuantos vuelos” por hacer.

Melody contó que en el avión intenta disimular los ataques de ansiedad poniéndose cascos para que no se note lo que le ocurre. Incluso relató que, si alguna azafata le pregunta, responde que está emocionada por el nuevo tema que va a sacar.

En el programa, Melody confesó que Eurovisión fue más duro para ella que ‘El Desafío’
La cantante anunció que prepara un nuevo disco y una gala musical internacional (El Hormiguero)

La peor parte del trayecto, explicó, llega en el despegue. Describió ese momento en el que el motor “empieza a sonar de otra manera” y dijo que entonces piensa que se va a calentar y que el viaje acabará mal.

También aseguró que suele agarrarse a su hermano cuando el avión empieza a subir. Según su relato, él ha llegado a decirle que no quiere sentarse a su lado porque termina poniéndose tan nervioso como ella, una reacción que se intensifica con las turbulencias.

Eurovisión, más exigente que ‘El Desafío’

En el tramo dedicado a televisión, Melody respondió a la pregunta sobre qué ha sido más duro, si ‘El Desafío’ o Eurovisión, con una frase tajante: “‘El Desafío’ tiene guasa, pero es más duro Eurovisión”, destacó. La artista agradeció públicamente a Jorge Salvador, productor y codirector del formato, haber confiado en ella en un momento delicado.

Declaraciones de la cantante Melody, quien ha explicado por qué volvió con su familia tras Eurovisión: "Necesitaba ver a mi hijo y descanso, estaba agotada. Me ha sorprendido el revuelo y las especulaciones. Se habla mucho de conciliación y no se entendía que necesitaba tener unos días tranquilos en casa".

Durante la charla televisiva, explicó que cuando recibió la llamada no se sentía preparada para afrontar un programa tan exigente porque, según dijo, anímicamente estaba “bajita”. Aun así, aceptó participar y avanzó que el público verá una faceta menos conocida de su personalidad. Señaló que muchas veces se percibe de ella solo una imagen de fortaleza, pero defendió que también tiene miedos e inconvenientes.

Melody describió además ‘El Desafío’ como un programa que saca “lo mejor y lo peor” de quienes participan porque les mantiene continuamente al límite. En esa línea, reveló que algunas pruebas la llevaron a llorar en plató “como una bebé”.

Temas Relacionados

El HormigueroPablo MotosMúsicaMúsica EspañaGenteEspañaFamosos EspañaAntena 3AtresmediaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quién es José Grinda: el fiscal anticorrupción que rechazó sobornos y el archivo de causas emblemáticas

La llamada “fontanera” del PSOE, Leire Díez, habría investigado al fiscal Grinda, además de a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, según revelan los últimos audios

Quién es José Grinda: el fiscal anticorrupción que rechazó sobornos y el archivo de causas emblemáticas

Comprobar Bonoloto: resultado de hoy miércoles 27 de mayo de 2026

Como cada día de la semana, aquí están los ganadores del sorteo de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Bonoloto: resultado de hoy miércoles 27 de mayo de 2026

Carpaccio de calabacín: una receta moderna en la que es importante cortar con precisión

Un plato refrescante para sorprender a tus invitados en los días de calor

Carpaccio de calabacín: una receta moderna en la que es importante cortar con precisión

Última hora de los casos Leire Díez y Plus Ultra, en directo | Cinco vehículos de la UCO abandonan Ferraz tras 12 horas de registro

El juez de la Audiencia Nacional investiga si el exsecretario de Organización del PSOE habría pagado “con cargo a fondos del partido” a la exmilitante Leire Díez, conocida como ‘fontanera del PSOE’, para “atacar la correcta dirección de las investigaciones” que tiene abiertas Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno

Última hora de los casos Leire Díez y Plus Ultra, en directo | Cinco vehículos de la UCO abandonan Ferraz tras 12 horas de registro

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 5

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 5
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Quién es José Grinda: el fiscal anticorrupción que rechazó sobornos y el archivo de causas emblemáticas

Quién es José Grinda: el fiscal anticorrupción que rechazó sobornos y el archivo de causas emblemáticas

Última hora de los casos Leire Díez y Plus Ultra, en directo | Cinco vehículos de la UCO abandonan Ferraz tras 12 horas de registro

Quién es Carmen Pano, la empresaria que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE y a la que la trama de Leire Díez habría ofrecido dinero para cambiar su declaración

El PSOE habría pagado 20.000 euros a una periodista por difundir grabaciones de Villarejo e información de otras causas judiciales: “La orden está dentro ya del plan de medios”

El juez concluye que la imputación de Begoña Gómez fue el detonante para que el entorno de Leire Díez accediera al núcleo duro del PSOE

ECONOMÍA

El embajador de EEUU en España advierte a Europa que debe actuar con cautela en sus lazos con China: “Vivimos tiempos muy peligrosos”

El embajador de EEUU en España advierte a Europa que debe actuar con cautela en sus lazos con China: “Vivimos tiempos muy peligrosos”

De Guindos se despide del BCE entre elegios a la banca y miedo a una crisis: “La guerra amenaza la estabilidad financiera de Europa”

Trabajar hasta los 73 años: la dura alternativa que plantean los expertos para salvar las pensiones

Sabadell anticipa que los bancos volverán a salir de compras y cree que Santander, BBVA y CaixaBank deberían abstenerse

Veranos más calurosos, sueldos bajos y un precio de la electricidad disparado: los españoles, entre los europeos que más caro pagan el cambio climático

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria del Crystal Palace en la final de la Conference League

Así te hemos contado la victoria del Crystal Palace en la final de la Conference League

Campeones de la Conference: el Crystal Palace escribe su nombre en el fútbol europeo tras vencer a un Rayo Vallecano que muere en la orilla

Dos modelos opuestos para el futuro del Real Madrid: Florentino Pérez y Enrique Riquelme presentan sus candidaturas al socio

Tim Payne, el futbolista que puede “unir a todos” en el Mundial 2026: del error que casi arruina su carrera al sueño mundialista

Florentino Pérez se apoya en sus Galácticos para la candidatura a la presidencia del Real Madrid: Ronaldo, Benzema, Vinícius y Roberto Carlos le respaldan