Mitchell: "Estamos felices de haber podido cruzar la línea de meta"

Leipzig (Alemania), 27 may (EFE).- Tyrick Mitchell, defensa del Crystal Palace, afirmó este miércoles, tras la victoria de su equipo ante el Rayo Vallecano en la final de la Liga Conferencia, que están "felices de haber podido cruzar la línea de meta".

"Es algo con lo que sueñas, pero que no crees que sea real. Y hoy hemos demostrado que sí lo es. Estoy muy orgulloso de todos, tanto de los que ya no están como de los que siguen aquí, que nos han ayudado a llegar hasta donde estamos", dijo Mitchell en declaraciones a TNT Sports.

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"Hubo momentos en los que no ganábamos. Perdimos un par de partidos en esta competición. Pero si todo eso significaba que llegáramos hasta aquí y ganaríamos, entonces lo volveríamos a hacer todo de nuevo", añadió.

Mitchell cree que éste "es la misma sensación" que tuvieron cuando ganaron la FA Cup. "Es pura alegría, pura emoción, y simplemente estamos felices de haber podido cruzar la línea de meta", dijo. EFE

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