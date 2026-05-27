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Isi: “Hay que valorar lo que hemos hecho, nos levantaremos”

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Leipzig (Alemania), 28 may (EFE).- Isi Palazón, centrocampista del Rayo Vallecano, explicó este miércoles, tras la derrota en la final de la Liga Conferencia contra el Crystal Palace (1-0), que “hay que valorar” lo que ha hecho su equipo, reafirmó que su conjunto se levantará después de perder el duelo y remarcó que se ha hecho “un hueco en Europa”.

“Hay que valorar lo que hemos hecho esta temporada. Es increíble, sobre todo, porque el grupo que tenemos. La afición, increíble. Es un tercio y se escucha más que nadie. Queríamos poner el broche de oro, no ha sido posible. Esto es fútbol. Nos levantaremos y el año que viene volveremos a darle ilusión a toda esta gente, que ha hecho un esfuerzo económico”, declaró a ‘Movistar’.

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“Nos hemos hecho un hueco en Europa. Todo el mundo nos conoce. El año que viene volveremos a pelear por entrar en Europa. Equipo tenemos de sobra. Lo hemos demostrado”, continuó Isi, que resaltó el nivel de su rival: “Buen equipo, muy organizado. Le teníamos que haber perdido ese respeto que le hemos tenido. No hemos estado con balón lo suficientemente acertados. Tampoco ellos han hecho gran cosa. Hoy tenemos pena, pero hay que disfrutarlo”. EFE

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