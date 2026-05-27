Galbiati: "La primera parte fue floja en defensa; en la segunda ganamos el partido"

Madrid, 27 may (EFE).- Paolo Galbiati, entrenador del Baskonia, se mostró feliz por la victoria de su equipo ante el Real Madrid en la jornada 33 por 83-88 y remarcó que la clave estuvo en la segunda parte del duelo.

Tras felicitar a los blancos por su temporada y su cierre como líder de la Liga Endesa, dijo que consiguieron sobreponerse a una primera mitad "floja" en el aspecto defensivo.

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"Era un partido particular para los dos. Han tenido mucha energía física y mental en la Final a Cuatro. Nosotros también llevábamos diez días sin jugar. La primera parte fue muy floja en defensa. En el segundo tiempo hemos ganado el partido", analizó en la rueda de prensa posterior al duelo.

Pese a mostrarse molesto por "acortar" sus rotaciones, indicó que deben ir a "partido a partido" para lo que venga. Ahora mismo, el Baskonia es segundo en la Liga Endesa, aunque empatado a 24 victorias con el UCAM Murcia, al que tienen ganado el average, y con una de ventaja sobre el Barça y el Valencia Basket, ambos con un partido menos: "Voy a sufrir todas las noches. Son equipos increíbles. Partido a partido".

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Por último, tuvo un recuerdo para su jugador Markquis Nowell y su mujer Sienna, que fueron padres recientemente: "Felicitaciones a ellos. Esperamos que su bebé sea un gran jugador", bromeó. EFE