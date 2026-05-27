Alcanzado un acuerdo de convenio de grandes empresas del textil

Madrid, 27 may (EFE).- La Asociación Retail Textil España (ARTE) y los sindicatos CCOO y FETICO han firmado este miércoles un acuerdo para la firma del I Convenio Colectivo Estatal de Grandes Cadenas del Comercio Textil, que beneficiará a más de 120.000 trabajadores del sector.

Según ARTE, la principal patronal del sector, el acuerdo permitirá dotar por primera vez a las grandes cadenas del comercio de moda de "un marco estatal homogéneo, moderno y estable, adaptado a la realidad actual del sector y a sus retos de futuro", lo que contribuirá a la creación de empleo y a la atracción de inversión a España.

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CCOO Servicios, que ofrecerá este jueves una rueda de prensa con los detalles de la negociación, ha asegurado que el acuerdo de convenio recoge sus principales reivindicaciones y contempla "innumerables mejoras laborales que revertirán en las personas trabajadoras del sector".

El sindicato UGT, que el pasado sábado convocó una huelga en toda España en contra del convenio, ha expresado que "analizará con detalle los puntos y se reserva su posición final sobre la firma del texto del convenio", según un comunicado de la patronal.

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Miles de trabajadores del sector del comercio textil y del calzado se manifestaron el pasado sábado en distintas ciudades españolas, convocados por UGT, contra el preacuerdo de convenio colectivo que habían alcanzado la patronal del ramo ARTE y los sindicatos CCOO y FETICO.

UGT ha manifestado recientemente que su objetivo radica en que el convenio colectivo que pretende ARTE sea una norma de mínimos y que prevalezca la negociación territorial y de empresa en todos aquellos aspectos que lo mejoren.

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La Asociación Retail Textil España (ARTE) engloba a más de 40 marcas comerciales, entre ellas, el Grupo Inditex (Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho y Zara Home) y Tendam (Cortefiel, Springfield, Pedro del Hierro, Women'secret, Hoss Intropia y Slowlove).

También Mango, H&M, Primark, Uniqlo, AWWG (Pepe Jeans London, Hackett, Façonnable y la gestión en España de Tommy Hilfiger y Calvin Klein), cadenas de distribución deportiva como JD Sports, Sprinter y Sport Zone, Kiabi, Hugo Boss, Mayoral, Parfois, Pepco, Zeeman y Punto Roma. EFE

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