Trejo: “Duele una barbaridad”

Leipzig, 28 may (EFE).- Óscar Trejo, atacante argentino del Rayo Vallecano, expresó este miércoles, tras la derrota en la final de la Liga Conferencia contra el Crystal Palace, que “duele una barbaridad” haber perdido el encuentro, porque su equipo ha hecho “todo” y sabe “todo el sacrificio” que ha hecho la afición.

“Ojalá que estén orgullosos como estoy yo desde afuera. He visto a mis compañeros dar todo. Es verdad que las emociones son difíciles de llevar en un partido así. Hoy enseñamos a mucha gente que al final, con trabajo y amor, se puede llegar a estas instancias”, expuso en declaraciones a Movistar+ a pie de campo tras el encuentro.

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“Nos duele más por ellos (por la afición), porque se han dejado toda la plata este año en este viaje y mucho más. Una pena que no nos podamos llevar la copa, pero seguramente ojalá que pronto tengamos una alegría”, añadió Trejo visiblemente emocionado.

Era su último partido con el Rayo. “La afición hace todo por mí. Esta copa era más que ganarla sobre todo para que me vaya bien, pero voy con el cariño de la gente y el amor, que es lo más grande”, dijo. EFE

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