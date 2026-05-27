La Bolsa española sube al inicio un 0,46% con crudo cayendo en medio de inquietud por Irán

Madrid, 27 may (EFE).- La Bolsa española sube en la apertura de sesión el 0,46 % siguiendo la tendencia de ayer al cierre, cuando perdió un 0,52 %, con el petróleo brent, de referencia en Europa, bajando un 2 % en medio de la incertidumbre en torno a las negociaciones entre EE. UU. e Irán y la reapertura de Ormuz.

En el inicio del mercado, el selectivo de la Bolsa española, IBEX 35, suma 81,3 puntos, el 0,46 %, y se sitúa en 18.381,7 enteros. En lo que va de año, el indicador registra un avance del 6.13 %.

PUBLICIDAD

El mayor avance dentro del IBEX es para Puig, con el 2,16 %; seguido de IAG, con el 1,74 %; y ArcelorMittal, con el 1,62 %; mientras que Naturgy cae un 4,41 % tras la venta por el fondo de capital riesgo británico CVC del 13,8 % que tenía en el capital de la gasista, lo que supondrá la colocación de 133.851.363 de acciones por un valor en el mercado de unos 4.000 millones de euros.EFE

(Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD