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La Bolsa española sube al inicio un 0,46% con crudo cayendo en medio de inquietud por Irán

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Madrid, 27 may (EFE).- La Bolsa española sube en la apertura de sesión el 0,46 % siguiendo la tendencia de ayer al cierre, cuando perdió un 0,52 %, con el petróleo brent, de referencia en Europa, bajando un 2 % en medio de la incertidumbre en torno a las negociaciones entre EE. UU. e Irán y la reapertura de Ormuz.

En el inicio del mercado, el selectivo de la Bolsa española, IBEX 35, suma 81,3 puntos, el 0,46 %, y se sitúa en 18.381,7 enteros. En lo que va de año, el indicador registra un avance del 6.13 %.

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El mayor avance dentro del IBEX es para Puig, con el 2,16 %; seguido de IAG, con el 1,74 %; y ArcelorMittal, con el 1,62 %; mientras que Naturgy cae un 4,41 % tras la venta por el fondo de capital riesgo británico CVC del 13,8 % que tenía en el capital de la gasista, lo que supondrá la colocación de 133.851.363 de acciones por un valor en el mercado de unos 4.000 millones de euros.EFE

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