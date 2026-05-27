Feijóo: "No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata"

Madrid, 27 may (EFE).- El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este miércoles tras conocerse que la UCO está en la sede del PSOE en una investigación por financiación ilegal que "no queda más remedio que darle la voz a los españoles de forma inmediata".
A su llegada al Congreso, Feijóo ha insistido en que hará todo lo posible por cambiar este Gobierno y ha llamado a los socios a dejar de apoyar a un Ejecutivo que "apesta".
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"¿Cuántas redadas más, cuántas comisiones más, cuántas mordidas más, cuánto dinero en bolsas, cuántas joyas, cuántos sumarios?" ha preguntado el líder del PP. EFE
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