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3-0. Santos golea a Deportivo Cuenca y se mete en la repesca sin favores de terceros

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São Paulo, 26 may (EFE).- Con Neymar en la platea, Santos venció por 3-0 al Deportivo Cuenca en su casa y se aseguró el boleto a la repesca de la Copa Sudamericana, en la sexta y última fecha de la fase de grupos, y sin favores de terceros.

En el grupo D, el equipo dirigido por Alexi Stival 'Cuca' se metió en la repesca por diferencia de gol con San Lorenzo, que cayó en Buenos Aires por 0-1 contra el Deportivo Recoleta y quedó eliminado del torneo.

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El peor escenario para el Peixe era una derrota de los argentinos. Sin embargo, Santos hizo la tarea y resolvió la tabla por diferencia de gol.

El primer criterio de desempate, que es el método olímpico, es decir el resultado en los duelos directos entre el equipo brasileño y el argentino, quedó descartado porque ambos partidos acabaron en empate.

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El dominio del Santos se vio a los 13 minutos en el marcador, gracias a una jugada conjunta entre Gabriel Bontempo e Igor Vinicius, que desarboló a la defensa ecuatoriana y le dejó la pelota servida a Gabriel 'Gabigol' Barbosa, quien la colocó al fondo de la red sin titubear.

Santos pudo haber encarrilado el partido aún más desde los once metros tras una mano de Mateo Piedra dentro del área; sin embargo, el árbitro desestimó el penal a pesar de ser advertido por el VAR.

Antes del descanso, el equipo paulista amainó la potencia y los de Jorge Célico metieron miedo a los locales con una jugada individual de Yeltzin Erique, quien se metió en el área como quiso pero falló en la definición.

El inicio del segundo tiempo fue un torbellino de los blancos, que liquidaron tempranamente las opciones de los visitantes.

En el minuto 3 del complemento, un error en la salida de Cuenca permitió que Gabigol recupere el balón y lo comparta con Álvaro Barreal, quien conectó un centro con Miguel Terceros que Facundo Ferrero empujó dentro de su propia red.

Lejos de levantar el pie del acelerador, al minuto 10 llegó la sentencia, que nació una vez más de la sociedad entre Bontempo, Barreal y Gabigol.

Barreal volvió a adquirir un rol clave al quitar un balón en zona defensiva para activar a Gabigol, quien trabajó con el joven Bontempo, el encargado de picarla discretamente sobre Ferrero y aumentar el marcador a tres.

En el tramo final, Santos se mostró poderoso, recuperó la pelota con voracidad y encaró con fuerza al área rival, desnudando por completo las falencias defensivas del conjunto ecuatoriano.

El Peixe tuvo incluso la posibilidad de ampliar aún más el marcador por medio de Terceros. El joven boliviano llegó a mandar el balón al fondo de la red tras otra gran acción colectiva, pero en posición adelantada.

Sobre el final, el árbitro cobró penal para los ecuatorianos pero el chutazo de Nicolás Leguizamón quedó en manos del portero Gabriel Brazão.

Con estos resultados, Deportivo Recoleta cerró como líder, con ocho puntos, y Santos se ubicó segundo, con siete. San Lorenzo y Deportivo Cuenca resultan eliminados, con siete y seis puntos, respectivamente. EFE

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