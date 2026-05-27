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Estudiantes sufre hasta los 92 minutos para acompañar a Flamengo en octavos

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Buenos Aires, 26 may (EFE).- Un gol a los 92 minutos de Mikel Amondarain ha puesto a Estudiantes de La Plata en la fase de octavos de final de la Copa Libertadores, junto con el líder Flamengo y frustró los planes del Independiente Medellín, al que le bastaba un empate para superar la fase de grupos.

Flamengo, líder sólido del Grupo A con 16 puntos de 18 posibles, hoy cerró su campaña con una golea a Custo, colista con 1, en tanto que Estudiantes alcanzó el segundo lugar con 9 y dejó estacionado con 7 al DIM.

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Como tercero del grupo, el equipo colombiano ganó la posibilidad de jugar por una plaza en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

 Luego de sufrir durante más de 90 minutos, el Pincha festejó un gol con suspenso por revisión VAR en tiempo añadido.

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El partido resultó hoy muy intenso desde el comienzo con un Estudiantes lanzado a buscar el necesario triunfo y un DIM apostando a resistir los embates de su rival y buscar convertir de contragolpe.

La primera acción de riesgo fue para Facundo Farías que sacó un remate que se fue apenas desviado por encima del travesaño y el elenco visitante respondió con una buena llegada sin puntería de Yony González.

Estudiantes luego de la media hora lo tuvo con un tiro de Guido Carrillo que exigió al portero Éder Chaux, una de las grandes figuras de la noche.

En el complemento, tras la rotación de relevos, el ‘Pincha’ fue mucho más desesperación que fútbol, situación que era aprovechada por el ‘Poderoso de la Montaña’ con sus jugadores más experimentados.

Sobre el final otra jugada de Guido Carrillo de cabeza que controló Chaux y otro ‘testazo’ de Santiago Núñez que exigió una estirada heroica del portero fueron el preludio del final.

En el minuto 92 un doble cabezazo en el área con un empujó final de Mikel Amondarain hizo gritar el gol de todos los simaptizantes de Estudiantes que luego debieron contener la emoción por una supuesta posición adelantada que luego fue rectificada por el VAR.

Con esta victoria agónica, Estudiantes logró ahora esperar el sorteo para conocer su rival de octavos de final de Copa Libertadores, mientras que el Deportivo Independiente Medellín (DIM) aguardará su contrincante para la reválida de la Sudamericana.

- Ficha Técnica

1. Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti (m.87, José Sosa); Ezequiel Piovi (m.87, Alexis Castro), Mikel Amondarain; Fabricio Pérez (m.53, Brian Aguirre), Facundo Farías (m.63, Lucas Alario), Edwuin Cetré (m.63, Joaquín Tobio Burgos); y Guido Carrillo.

Entrenador: Alexander Medina.

0. Independiente Medellín (DIM): Éder Chaux; Léyser Chaverra, José Ortiz, Daniel Londoño, Frank Fabra (m.81, Luis Escorcia); Halam Loboa, Didier Moreno, Baldomero Perlazza; Francisco Chaverra (m.56, Esneyder Mena), Yony González (m.56, Hayen Palacios) y Francisco Fydriszewski.

Entrenador: Sebastián Botero.

Gol: 1-0, m.92: Mikel Amondarain.

Árbitro: El paraguayo Juan Benítez amonestó a Guido Carrillo, Fernando Muslera, Francisco Fydriszewski y Éder Chaux.

Incidencias: Partido de la sexta y última jornada del Grupo A de la Copa Libertadores jugado en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, de La Plata. EFE

(foto)

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EFE

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