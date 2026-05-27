Óscar Valentín: “Es una pena no darle una alegría a nuestra gente”

Leipzig, 28 may (EFE).- Óscar Valentín, capitán del Rayo Vallecano, explicó este miércoles, tras la derrota en la final de la Liga Conferencia ante el Crystal Palace, que es “una pena no darle una alegría” a su “gente” y remarcó que el equipo nunca estuvo “cómodo” durante los 90 minutos del duelo decisivo en Leipzig.

“El equipo, como siempre, lo ha dado todo. No hemos estado cómodos en ningún momento del partido. Ellos han sido un equipo muy rocoso para nosotros, muy físico y es una pena no haberlo conseguido. Ellos han estado muy cómodos todo el partido. Darles la enhorabuena porque son un equipazo. Es una pena que no podamos darle una alegría a nuestra gente”, valoró en declaraciones a ‘Movistar’.

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La afición desplegó una pancarta con el lema ‘No conocí mayor victoria, que contigo una derrota’, después de haber perdido la final. “Sin palabras para ellos. Es una gozada que hayamos podido darle un poco de alegría al barrio. Nos hubiese encantado llevarles la copa. Es una pena. Tenemos que celebrar con ellos, porque lo que ha pasado hoy es algo histórico. Tenemos que quedarnos con el lado positivo, lo que hemos disfrutado y sobre todo lo cerca que estamos de nuestra gente”, declaró.

Óscar Valentín apuntó que hay que disfrutar del recorrido “sin ninguna duda”. “Hemos disfrutado muchísimo todo el proceso, la previa de hoy, estos días… Ahora queremos disfrutar con nuestra gente, porque es un regalo haber llegado a la final. El equipo está jodido, porque era la guinda del pastel”, añadió. EFE

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