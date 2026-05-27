Narváez: "La última etapa será clave, pero quedan etapas por delante"

Redacción deportes, 27 may (EFE).- El ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE), líder de la "maglia ciclamino" de la regularidad del Giro, considera que la última etapa del domingo en Roma "sera muy importante" para decidir dicha clasificación.

"Creo que me esforcé demasiado, pero al final, sumamos puntos para el maillot "ciclamino" por puntos, y a partir de ahora iremos etapa a etapa. Sabemos que la última en Roma será muy importante, pero aún quedan etapas por delante", explicó el corredor de El Playón de San Francisco, ganador de 3 etapas en la presente edición.

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Narváez puntuó en la etapa tras meterse en la fuga buena del día, de manera que adelantó por 157 a 145 puntos al esprinter francés Paul Magnier, con quien se disputará el maillot morado de la prsente edición.

"No fue fácil, sobre todo la primera hora de carrera. Creo que me esforcé demasiado, pero estoy contento con el rendimiento", concluyó. EFE

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