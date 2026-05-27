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Florentino Pérez seduce al madridismo con el 'gran club social y el Bernabéu infinito,

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Madrid, 27 may (EFE).- Florentino Pérez, candidato a las elecciones del Real Madrid, desbozó su proyecto para los próximos cuatro años y anunció la creación del 'gran club social' del Real Madrid y del 'Bernabéu infinito' como dos de los pilares de unas ideas que contrastaron con las de su rival, Enrique Riquelme, que por la mañana presentó sus objetivos para seducir a los socios.

Florentino Pérez se dio un baño de masas en su primer acto de campaña. Llenó el auditorio del hotel Meliá Castilla y se tuvieron que habilitar dos salas contiguas para la gente que no pudo entrar en la principal. Llegó saludando, con los brazos en alto, aplaudido durante dos minutos por el público presente en el acto. Acompañado de leyendas como Ronaldo Nazario, Roberto Carlos, Pirri o Santiago Hernán Solari, esbozó su proyecto social horas después de que Riquelme hiciera lo mismo.

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El primero de ellos, 'el gran club social' Real Madrid, que abordó en la mitad de una alución que duró veinte minutos: "Estamos ilusionados con un gran proyecto. Adquirir un terreno cuatro veces más grande que el que quedad por edificar y vamos a crear el gran club social para el Real Madrid. La lealtad y compromiso del socio tiene nuestro compromiso. Y los peñistas. Me comprometo con ellos para que sigan siendo protagonistas, son fundamentales para alimentar la pasión de nuestro club", explicó.

También sacó a relucir el 'Bernabéu infinito', un acuerdo con la empresa 'Apple' para que los aficionados de todo el mundo puedan tener desde el sofá de sus casas una experiencia inmersiva lo más parecida a estar presente en el estadio Santiago Bernabéu.

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"El futuro no se improvisa. Haremos una gran revolución que será un antes y un después para tener una conexión con los aficionados de todo el mundo. Con 'Apple' estamos creando el 'Bernabéu infinito'. Cualquiera en su casa va a tener un bono. Una utopia tecnologica que será una realidad. Somos líderes en el mundo real y en el mundo digital", explicó.

Otro proyecto alumbró su discurso, la Ciudad Real Madrid. Florentino Pérez habló de la construcción de un distrito tecnológico, "el más importante de Europa", en el que convivan empresas tecnológicas, biotecnológicas y de inteligencia artificial que serán estratégicas para el club blanco. "Tendremos acceso a los sistemas tecnológicos más avanzados del mundo que ayudaran en muchísimos temas como, por ejemplo, las lesiones".

Asimismo, se refirió al trabajo de la Fundación Real Madrid y confirmó su compromiso "con los más débiles" mientras recordó que el club blanco está presente en más de 100 países con miles de niños: "Jamás me voy a olvidar de ellos", indicó.

Esas fueron las principales propuestas de Florentino Pérez para la masa social. Por la mañana, Riquelme prometió ampliar Valdebebas con un nuevo pabellón de baloncesto, una ampliación del Alfredo di Stéfano, un hotel, un espacio comercial y de restaurantes, un centro de wellness, piscinas, campos de fútbol, de baloncesto, de tenis y de pádel.

Pérez terminó su discurso con un recuerdo a su padre: "Me enseñó a ser del Real Madrid y me enseñó a entender la vida. Es un legado de pasiones para transmitirlos. Estoy convencido de que juntos nos queda mucha historia por hacer", finalizó entre una cerrada ovación. EFE

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