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La subasta de una carta firmada por Cervantes en Sevilla en 1593 queda desierta

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Madrid/Sevilla, 27 may (EFE).- La subasta de una carta de pago firmada por Miguel de Cervantes Saavedra en Sevilla en 1593 ha quedado desierta este miércoles en la casa Duran Artes y Subastas de Madrid, después de que el Ministerio de Cultura iniciase ayer los trámites para la declaración de inexportabilidad del documento.

El documento se ha puesto a la venta con un precio de salida de 120.000 euros, pero se ha quedado sin comprador, después de que las pujas internacionales tuvieran que ser rechazadas por la casa de subastas ante la medida anunciada por el Gobierno, según han explicado a EFE fuentes de Durán.

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Según se recoge en la página de la casa de subasta madrileña, la pieza "requiere permiso de exportación", como consecuencia del expediente iniciado por el Ministerio, tras la petición realizada desde la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

La declaración de inexportabilidad garantiza como medida cautelar que el documento no puede salir del país y propicia su protección como parte del patrimonio histórico y cultural español.

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A la subasta ha acudido un representante del Ministerio de Cultura, que tiene derecho de tanteo sobre esta carta, de 31,4 x 20 centímetros, hecha con papel de hilo con filigrana escrito por ambas caras y con una "pequeñísima corrosión del papel por la tinta, que no afecta a la lectura".

Finalmente, no ha habido pujas, y la subasta ha quedado desierta. Se trata de un documento procedente de los fondos notariales de 1593 del escribano Luis de Porras, que en la actualidad se custodian en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, donde se encuentran depositados todos los protocolos notariales históricos de los escribanos de la ciudad.

La carta pudo ser arrancada de su libro original en el siglo XIX, aunque no hay certeza de la fecha exacta en la que este hecho pudo ocurrir. EFE

fcs/apf/agc/ram

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EFE

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