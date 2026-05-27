Tres españolas acceden a las finales júnior de los Europeos de rítmica de Varna

Redacción Deportes, 27 may (EFE).- Las españolas Naira Martínez, en cinta, Mónica de Juana, en aro, y Claudia Mariño, en mazas, se metieron este miércoles en las finales de categoría júnior de sus respectivos aparatos en Campeonatos de Europa de gimnasia rítmica, que se disputan en Varna (Bulgaria).

Para ello, Naira Martínez fue quinta en la clasificatoria de cinta con una nota de 23,950, Mónica de Juana acabó octava en la de aro con 24,450, y Claudia Mariño terminó octava en la de mazas con 24,250.

Claudia Mariño no pudo meterse en la final de pelota al ser vigésima quinta en la clasificatoria con 21,400. Por equipo España ha sido novena con una nota total de 94,050. EFE

