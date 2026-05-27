La alcaldesa de Cartagena (PP) cesa a dos ediles de Vox y desactiva una moción de censura

Cartagena (Murcia), 27 may (EFE).- La alcaldesa de Cartagena (Murcia), Noelia Arroyo, del PP, ha desactivado la moción de censura que el resto de los grupos habían anunciado contra ella al sacar de su Gobierno a dos ediles de Vox que estaban enfrentados con los otros dos elegidos en las lista del mismo partido.

Los exconcejales Beatriz Sánchez y Diego Salinas, que abandonaron recientemente Vox, se habían comprometido a apoyar una moción de censura contra Arroyo porque entendían que los dos concejales que seguían en el grupo y formaban parte del Gobierno municipal de coalición PP-Vox (Gonzalo López Pretel y Diego Lorente) debían salir del mismo porque "habían dejado de representar los valores y principios de ese proyecto político".

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En vista de que la alcaldesa no los destituía, sus dos excompañeros acordaron apoyar una moción de censura que saldría a adelante gracias a la suma de sus dos votos a los de los siete de Movimiento Ciudadano, los cuatro del PSOE y el de Sí Cartagena: un total de catorce apoyos que suponían la mayoría absoluta en consistorio con 27 representantes.

Pero este miércoles, la alcaldesa ha firmado los decretos de cese como miembros del Gobierno de los dos concejales de Vox, que la acusa de apoyarse de forma sumisa en una tránsfuga de este partido, Beatriz Sánchez, para intentar salvar la moción de censura presentada en su contra.

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Ante ese movimiento, Sánchez y Salinas, que abandonaron recientemente Vox, han anunciado su cambio de opinión porque "la situación política ha cambiado sustancialmente".

Además, afirman que veían "preocupación" en la ciudad por "una posible inestabilidad institucional o la entrada del PSOE en el gobierno municipal".

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Por eso, ahora creen que "lo más responsable, beneficioso y adecuado para el interés general de Cartagena es mantener" esa estabilidad votando en contra de la moción de censura.

Con la nueva situación, la moción, que está previsto votar el próximo martes, no alcanzará los 14 apoyos necesarios, ya que los dos ediles de Vox destituidos por Arroyo votarán igualmente en contra para "que no entre el PSOE” en el equipo de Gobierno, según han anunciado.

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Así, Arroyo se asegura el apoyo de los 10 concejales del PP, de los dos de Vox y de los dos antiguos ediles de ese partido, que ahora tienen la condición de concejales no adscritos. EFE