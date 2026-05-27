Dos operarios, ilesos tras quedar atrapados tras un derrumbe en una mina de Guadalajara

Toledo, 27 may (EFE).- Dos operarios han quedado atrapados en la mina de Santa Catalina de Hiendelaencina (Guadalajara) a causa de un derrumbe, y han podido salir por su propio pie aunque para su rescate se había movilizado un dispositivo con bomberos de tres parques de la provincia.

Según ha informado a EFE el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso de los dos operarios atrapados se ha recibido a las 17:11 horas de este miércoles, y hasta el lugar se han desplazado los bomberos de Guadalajara, Sigüenza y Azuqueca de Henares, y se ha pedido apoyo al 112 de la Comunidad de Madrid.

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Asimismo, desde la Diputación de Guadalajara han trasladado que se ha movilizado maquinaria pesada de los centros comarcales para colaborar en el rescate.

Finalmente, estas mismas fuentes han confirmado a EFE que los dos operarios han podido salir de la zona en la que se encontraban por su propio pie, y que han sido atendidos por medios sanitarios en el lugar.

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Hasta allí se ha desplazado también la Guardia Civil o el presidente de la institución provincial, José Luis Vega.

La mina de Santa Catalina está siendo sometida a rehabilitación para hacerla visitable dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'País de la Plata', para recuperar 205 metros de galería subterránea de los cuales, en una visita el pasado 19 de mayo, se detalló que se habían excavado 58. EFE

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