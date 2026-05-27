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Miles de docentes protestan en Barcelona para desencallar el conflicto educativo

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Barcelona, 27 may (EFE).- Miles de docentes se manifiestan este miércoles en el Pla de Palau de Barcelona para desencallar el conflicto educativo después de que el Departamento de Educación y los sindicatos acercaran posiciones este martes en materia salarial y forzar un preacuerdo en la nueva reunión de hoy.

Esta nueva jornada es la segunda que afecta a toda Cataluña y la octava del nuevo ciclo de movilizaciones convocado por Ustec, Professors de Secundària (Aspepc-sps), CGT e Intersindical, que cuenta con acciones en Barcelona, Girona, Granollers (Barcelona), Lleida, Tarragona y Torredembarra (Tarragona) como actuaciones musicales, mesas redondas, parlamentos y paellas populares.

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La portavoz de Ustec, el sindicato mayoritario, Iolanda Segura, y la consellera de Educación, Esther Niubó, han reconocido este miércoles que existe la voluntad de alcanzar un preacuerdo en la reunión de la mesa sectorial de este miércoles, que empezará a las 15 horas, y desde el sindicato abren la puerta a desconvocar las huelgas.

La protesta de hoy cuenta con el apoyo de los centros concertados llamados a la huelga por el sindicato Feusoc; de la Plataforma de Famílies en Suport de la Vaga Educativa, formada por familias con hijos en guarderías, escuelas e institutos catalanes; y de los monitores de casas de colonias de Fundesplai convocados por CGT.

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En Barcelona, la marcha ha empezado hacia las 11 horas, encabezada por una pancarta con el mensaje 'Ya basta, ¡mejoras salariales ya! y consignas como 'Luchando también estamos educando', 'Menos policía y más educadores', 'Illa, Illa, Illa, queremos más plantilla' o 'Niubó, Niubó, ¿dónde está la inclusión?'.

El Govern ha cifrado en un 8,43 % el seguimiento de la jornada en los centros llamados a la huelga en toda Cataluña sobre el total de la plantilla convocada con datos provisionales de las 9:30 horas.

Pese a que inicialmente no estaban previstos cortes, Ustec ha informado hacia las 11:10 horas de dos en la AP-7, en Torredembarra y Girona, y de otro en la A-2, en Lleida.

Esta nueva jornada de huelga coincide con una nueva reunión de la mesa sectorial de Educación, sexta desde que el departamento y los sindicatos -firmantes del acuerdo educativo y contrarios a él- retomaron las negociaciones.

El Govern y los convocantes de las huelgas tuvieron un primer acercamiento en la reunión de ayer en materia retributiva, el principal escollo en las negociaciones, en las que vuelve a participar Aspepc-sps tras confirmar que las propuestas salariales volverían a ser el tema principal.

Concretamente, Educación se abrió a crear un complemento salarial que supondría un desembolso global de 80 millones de euros y que percibirían todos los docentes este año y a devolver la deuda de los sexenios, un movimiento que los sindicatos vieron con buenos ojos, aunque todavía lo consideran insuficiente.

La consellera de Educación, Esther Niubó, se ha mostrado "optimista" este miércoles respecto a la posibilidad de cerrar pronto un acuerdo con los sindicatos que devuelva la normalidad a las aulas, expresando su confianza en que pueda ser realidad en breve. EFE

agp-erc/rq/bal

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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