Miles de docentes protestan en Barcelona para desencallar el conflicto educativo

Barcelona, 27 may (EFE).- Miles de docentes se manifiestan este miércoles en el Pla de Palau de Barcelona para desencallar el conflicto educativo después de que el Departamento de Educación y los sindicatos acercaran posiciones este martes en materia salarial y forzar un preacuerdo en la nueva reunión de hoy.

Esta nueva jornada es la segunda que afecta a toda Cataluña y la octava del nuevo ciclo de movilizaciones convocado por Ustec, Professors de Secundària (Aspepc-sps), CGT e Intersindical, que cuenta con acciones en Barcelona, Girona, Granollers (Barcelona), Lleida, Tarragona y Torredembarra (Tarragona) como actuaciones musicales, mesas redondas, parlamentos y paellas populares.

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La portavoz de Ustec, el sindicato mayoritario, Iolanda Segura, y la consellera de Educación, Esther Niubó, han reconocido este miércoles que existe la voluntad de alcanzar un preacuerdo en la reunión de la mesa sectorial de este miércoles, que empezará a las 15 horas, y desde el sindicato abren la puerta a desconvocar las huelgas.

La protesta de hoy cuenta con el apoyo de los centros concertados llamados a la huelga por el sindicato Feusoc; de la Plataforma de Famílies en Suport de la Vaga Educativa, formada por familias con hijos en guarderías, escuelas e institutos catalanes; y de los monitores de casas de colonias de Fundesplai convocados por CGT.

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En Barcelona, la marcha ha empezado hacia las 11 horas, encabezada por una pancarta con el mensaje 'Ya basta, ¡mejoras salariales ya! y consignas como 'Luchando también estamos educando', 'Menos policía y más educadores', 'Illa, Illa, Illa, queremos más plantilla' o 'Niubó, Niubó, ¿dónde está la inclusión?'.

El Govern ha cifrado en un 8,43 % el seguimiento de la jornada en los centros llamados a la huelga en toda Cataluña sobre el total de la plantilla convocada con datos provisionales de las 9:30 horas.

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Pese a que inicialmente no estaban previstos cortes, Ustec ha informado hacia las 11:10 horas de dos en la AP-7, en Torredembarra y Girona, y de otro en la A-2, en Lleida.

Esta nueva jornada de huelga coincide con una nueva reunión de la mesa sectorial de Educación, sexta desde que el departamento y los sindicatos -firmantes del acuerdo educativo y contrarios a él- retomaron las negociaciones.

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El Govern y los convocantes de las huelgas tuvieron un primer acercamiento en la reunión de ayer en materia retributiva, el principal escollo en las negociaciones, en las que vuelve a participar Aspepc-sps tras confirmar que las propuestas salariales volverían a ser el tema principal.

Concretamente, Educación se abrió a crear un complemento salarial que supondría un desembolso global de 80 millones de euros y que percibirían todos los docentes este año y a devolver la deuda de los sexenios, un movimiento que los sindicatos vieron con buenos ojos, aunque todavía lo consideran insuficiente.

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La consellera de Educación, Esther Niubó, se ha mostrado "optimista" este miércoles respecto a la posibilidad de cerrar pronto un acuerdo con los sindicatos que devuelva la normalidad a las aulas, expresando su confianza en que pueda ser realidad en breve. EFE

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