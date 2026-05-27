Espana agencias

Mediaset España dará más de 50 partidos en abierto de la NFL desde la próxima temporada

Guardar
Google icon

Madrid, 27 may (EFE).- La NFL de fútbol americano y Mediaset España han anunciado un acuerdo por el cual ampliarán su colaboración durante los próximos años, con la emisión de un mínimo de cincuenta partidos en abierto por temporada en formato mutiplataforma y en las principales franjas dominicales de tarde y noche.

Además de las retransmisiones habrá también un incremento en la oferta de contenidos relacionados con la competición tanto en televisión como en el entorno digital, con una mayor presencia en Cuatro, Be Mad y Mediaset Infinity "con nuevos espacios semanales dedicados a la competición en Cuatro y más cobertura informativa, análisis y contenidos audiovisuales en el ecosistema digital de ElDesmarque y sus redes sociales, así como con una presencia recurrente de contenidos NFL en los espacios deportivos de Telecinco y Cuatro".

PUBLICIDAD

En lo que respecta a los encuentros se mantendrá la oferta de la campaña pasada, que incluía entre otros playoffs, la Super Bowl y el partido que se disputó en España y que este 2026 enfrentará el 8 de noviembre a los Atlanta Falcons y los Cincinnati Bengals. A ella se sumarán los cinco enfrentamientos en suelo europeo, encuentros decisivos de cara a la postemporada y más cobertura de esta incluyéndose las dos finales de conferencia.

"Estamos encantados de reforzar nuestra alianza con Mediaset España y llevar aún más la NFL a los aficionados de toda España. La ampliación de la oferta de partidos en abierto en franjas de máxima audiencia, junto a una cobertura reforzada en múltiples plataformas, nos permitirá llegar a más aficionados y seguir creciendo como nunca en uno de nuestros mercados internacionales clave", indicó Laura Louisy, Senior Director, International Business Development and Media de la NFL.

PUBLICIDAD

"La NFL es uno de los grandes fenómenos deportivos y de entretenimiento a nivel global y un contenido estratégico de gran valor para nuestra oferta audiovisual, con una combinación única de deporte de alto nivel, espectáculo y emoción. Este acuerdo nos permitirá seguir ampliando su presencia en abierto y en el entorno digital con una propuesta cada vez más amplia, accesible y multiplataforma para los aficionados españoles", manifestó Alberto Carullo, director general de Televisión de Mediaset España. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cae una red que proveía material a plantaciones de marihuana y blanqueaba capitales

Infobae

Compromís tilda de "grave" la imputación de la gerente del PSOE y ve a los socialistas en una situación de "debilidad"

Compromís tilda de "grave" la imputación de la gerente del PSOE y ve a los socialistas en una situación de "debilidad"

El Parlamento de Canarias rechaza la "prioridad nacional" de Vox

Infobae

Sánchez asume la "gravedad" de la investigación al PSOE pero defiende que ya apartaron a Leire Díez

Sánchez asume la "gravedad" de la investigación al PSOE pero defiende que ya apartaron a Leire Díez

Investigan a un varón en Cáceres por crear con IA imágenes sexualizadas de menores

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Claves para entender por qué la UCO investiga a Leire, la gerente del PSOE, Santos Cercán, un excapitán y hasta el presidente de Correos por pagar las cloacas socialistas

Claves para entender por qué la UCO investiga a Leire, la gerente del PSOE, Santos Cercán, un excapitán y hasta el presidente de Correos por pagar las cloacas socialistas

Última hora del caso Plus Ultra y la entrada en Ferraz, en directo: la UCO acude a la sede central del PSOE con un requerimiento de información

Pedro Sánchez insiste en que las actuaciones de la UCO en Ferraz son “requerimientos” y descarta convocar elecciones “por interés partidista”

De Felipe Baca a Simon Verhoeven: quién es quién en la estructura internacional investigada por operaciones con petróleo y oro venezolano

La UCO entra en las sedes del PSOE y la Guardia Civil para buscar información sobre Leire Díez: imputan a Cerdán, Zarrías y la gerente del partido

ECONOMÍA

España es el país desarrollado donde más ha aumentado la deuda pública desde 2007

España es el país desarrollado donde más ha aumentado la deuda pública desde 2007

Si recibes un mensaje de Hacienda, podría ser una estafa: la Agencia Tributaria alerta de suplantaciones en la campaña de la Renta

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Los bancos se ‘pelean’ por tu nómina y ofrecen hasta 1.200 euros, pero el regalo sale caro si no se lee la letra pequeña

La arquitectura financiera offshore del ‘caso Plus Ultra’: así se blanquearon presuntamente los 53 millones del rescate

DEPORTES

El caso Negreira y cómo el Alzheimer impide que se siente en el banquillo, según un abogado en derecho deportivo: “Es un freno de mano absoluto en la parte penal”

El caso Negreira y cómo el Alzheimer impide que se siente en el banquillo, según un abogado en derecho deportivo: “Es un freno de mano absoluto en la parte penal”

Rayo, próxima parada corona de la Conference: los vallecanos luchan por el título europeo ante el Crystal Palace

Enrique Riquelme asegura tener cerrado su cuerpo técnico, un entrenador en activo y promete un mundialista español si es presidente del Real Madrid

Las elecciones del Real Madrid se celebrarán el 7 de junio en Valdebebas entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme

Marruecos revive el eco de 1998: Brasil y Escocia vuelven a cruzarse en el camino de los Leones del Atlas