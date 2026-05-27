Mediaset España dará más de 50 partidos en abierto de la NFL desde la próxima temporada

Madrid, 27 may (EFE).- La NFL de fútbol americano y Mediaset España han anunciado un acuerdo por el cual ampliarán su colaboración durante los próximos años, con la emisión de un mínimo de cincuenta partidos en abierto por temporada en formato mutiplataforma y en las principales franjas dominicales de tarde y noche.

Además de las retransmisiones habrá también un incremento en la oferta de contenidos relacionados con la competición tanto en televisión como en el entorno digital, con una mayor presencia en Cuatro, Be Mad y Mediaset Infinity "con nuevos espacios semanales dedicados a la competición en Cuatro y más cobertura informativa, análisis y contenidos audiovisuales en el ecosistema digital de ElDesmarque y sus redes sociales, así como con una presencia recurrente de contenidos NFL en los espacios deportivos de Telecinco y Cuatro".

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En lo que respecta a los encuentros se mantendrá la oferta de la campaña pasada, que incluía entre otros playoffs, la Super Bowl y el partido que se disputó en España y que este 2026 enfrentará el 8 de noviembre a los Atlanta Falcons y los Cincinnati Bengals. A ella se sumarán los cinco enfrentamientos en suelo europeo, encuentros decisivos de cara a la postemporada y más cobertura de esta incluyéndose las dos finales de conferencia.

"Estamos encantados de reforzar nuestra alianza con Mediaset España y llevar aún más la NFL a los aficionados de toda España. La ampliación de la oferta de partidos en abierto en franjas de máxima audiencia, junto a una cobertura reforzada en múltiples plataformas, nos permitirá llegar a más aficionados y seguir creciendo como nunca en uno de nuestros mercados internacionales clave", indicó Laura Louisy, Senior Director, International Business Development and Media de la NFL.

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"La NFL es uno de los grandes fenómenos deportivos y de entretenimiento a nivel global y un contenido estratégico de gran valor para nuestra oferta audiovisual, con una combinación única de deporte de alto nivel, espectáculo y emoción. Este acuerdo nos permitirá seguir ampliando su presencia en abierto y en el entorno digital con una propuesta cada vez más amplia, accesible y multiplataforma para los aficionados españoles", manifestó Alberto Carullo, director general de Televisión de Mediaset España. EFE