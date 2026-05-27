Más de 400 policías en una nueva operación contra tráfico de drogas y armas en Torrelavega

Santander, 27 may (EFE).- Más de 400 agentes de la Policía Nacional participan este miércoles en una nueva operación en la ciudad cántabra de Torrelavega contra el tráfico de drogas y armas, blanqueo de capitales, delitos contra el patrimonio y extorsiones.
El dispositivo está coordinado por la Fiscalía y Juzgados de esa ciudad.
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La operación está en marcha y bajo secreto, según ha informado la Policía Nacional. EFE
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