Los cinco retos de la era Monchi en el Espanyol

Barcelona, 27 may (EFE).- El Espanyol afronta una nueva era tras la llegada de Ramón Rodríguez 'Monchi' como nuevo director general deportivo, una etapa que apuesta, según expuso el dirigente en su presentación, por la solidez a largo plazo, respetando las estructuras previas y sin promesas grandilocuentes.

1. Construir una plantilla con inversión contenida

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El director general deportivo advirtió en su presentación que el dinero no era sinónimo de éxito. Monchi abogó por reforzar las estructuras y los métodos de trabajo antes que tirar de billetera. El club, bajo la dirección deportiva de Fran Garagarza, está habituado a construir proyectos sin apenas inversión.

Siete futbolistas de la actual plantilla terminan contrato en junio de 2027: el portero Ángel Fortuño; los defensas Omar El Hilali y Rubén Sánchez; los medios Pol Lozano y Edu Expósito; y los delanteros Kike García y Pere Milla. Hasta ahora, las conversaciones sobre su futuro no se han activado.

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Monchi no tiene intención de realizar cambios en la estructura. El equipo de trabajo del actual director deportivo, Fran Garagarza, sigue. También Garagarza, de baja tras sufrir un infarto. Monchi llega con voluntad de consenso, aplaudiendo la labor previa. Ahora debe trabajar para integrar la estructura en su modelo.

El Espanyol ha vivido un descenso en la 2022-23 y un regreso a Primera en la 2023-24. En la 2025-26, la permanencia llegó en la penúltima jornada tras soñar con Europa en la primera vuelta. Recuperar la estabilidad, para asaltar si es posible metas ambiciosas, es una de las prioridades de la era Monchi.

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Monchi no prometió metas grandilocuentes y apostó por un crecimiento sostenido. La afición ha vivido tiempos convulsos, tras los descensos y los cambios de propiedad, de Chen Yansheng al nuevo presidente, Alan Pace. Los periquitos han escuchado numerosos discursos, pero el equipo no ha dado el salto esperado. EFE

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