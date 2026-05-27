Kuki Zalazar no podrá jugar ante el equipo donde triunfó su padre por sanción

Ceuta, 27 may (EFE).- El centrocampista reconvertido a delantero Kuki Zalazar, del AD Ceuta, no podrá jugar por sanción federativa la última jornada de LaLiga ante el Albacete, equipo donde se hizo famoso su padre, José Luis Zalazar.

Según ha informado a EFE el club ceutí, Kuki Zalazar no podrá ser alineado este sábado frente al Albacete en el estadio Alfonso Murube (16:15 horas) después de haber visto el pasado domingo su quinta cartulina amarilla ante el Andorra, por lo que causará baja por acumulación de amonestaciones.

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Kuki Zalazar (Montevideo, Uruguay, 1998) es uno de los fijos en el sistema del técnico José Juan Romero y, de hecho, ha sido uno de los más utilizados en la presente temporada al haber disputado 37 partidos -de ellos 30 como titular-, que contabilizan 2446 minutos, y anotado un total de 6 goles.

Kuki Zalazar, que firmó por el Ceuta el pasado verano procedente del Córdoba, es hijo de José Luis Zalazar (Montevideo, 1963), quien defendió la elástica del Albacete Balompié entre los años 1990 y 1996, logrando el ascenso a Primera en una temporada donde acumuló 38 partidos y 15 goles.

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En el último partido de la temporada 1990-91, ante el Salamanca, consiguió los dos goles que llevaron al Albacete Balompié a la Primera División del fútbol español por primera vez en su historia.

Sus siguientes campañas en el 'queso mecánico' se convirtió en el jugador que más partidos ha disputado (180) y que más goles ha marcado (57) con el Albacete Balompié. EFE

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