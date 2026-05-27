España se aleja cada vez más de la UE en la reducción de vertidos, según expertos

Madrid, 27 may (EFE).- España se aleja cada vez más de los objetivos fijados por la Unión Europea (UE) en el tratamiento de los residuos y precisa de "políticas muy decididas" para poder cumplir con las directrices comunitarias.

Así lo ha indicado este jueves en un encuentro con periodistas Joaquín Pérez Viota, presidente de AEVERSU -Asociación de Empresas de Valorización Energética de Residuos Urbanos- ante las decisiones que adoptará Bruselas sobre el futuro del sistema europeo de comercio de emisiones (EU-ETS) y su impacto en la gestión de residuos en España.

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En las próximas semanas se debatirá la inclusión a partir de 2028 de las plantas de incineración de residuos municipales (valorización energética) en el sistema comunitario y se estudiará si se elimina una exención de la que gozaba el sector de los residuos.

La valorización energética consiste en transformar residuos no reciclables en electricidad, calor o combustible y se considera un elemento clave en la economía circular.

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Según Pérez Viota, la gestión de residuos en este país "no evoluciona de forma negativa pero no está generando una convergencia hacia los objetivos europeos y sobre todo, hacia el diseño que requieren las políticas de tratamiento de residuos para esa convergencia".

"El problema que hay es que cada vez nos estamos alejando más", advierte.

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En 2025 el objetivo comunitario fue del 55 % de preparación para la reutilización y reciclado de residuos y 40 % de vertedero; en 2030 se incrementa al 60 % en recuperación y reciclaje y 20 % de vertedero y hasta el 65 % en 2035. Además, se ha establecido que en 2035 solo se envíe a vertedero el 10 % de los residuos generados.

Sobre esto, el presidente de AEVERSU lamenta que España se encuentra ahora "aproximadamente en un 44 % de recuperación y reciclado y en un 47 % de envío de residuo a vertedero" y advierte de que esos objetivos llevan aparejados expedientes sancionadores.

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Pero a fin de llegar a esas metas "se requieren unas políticas muy, muy decididas", advierte.

También dice que España "se ha retrasado muchísimo" a la hora de ejecutar el reglamento europeo que obliga a la recogida selectiva en origen de extracción orgánica.

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Desde la asociación sostienen que este país "carece de infraestructura de valorización energética" y observan que si bien lo deseable es "reciclar siempre el 100 por ciento, la realidad es diferente". Ni siquiera Alemania, "el país europeo que con más rigor aplica al cumplimiento de las políticas de recuperación y reciclaje" cumple con los objetivos.

El 47 % que España envía al vertedero supone el 20 % del total de residuos de vertedero en toda Europa, lo que convierte a este país en el que más residuos envía al vertedero del continente.

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La asociación quiere que en Bruselas tenga en cuenta la "asimetría que existe en Europa en cuanto a la dotación de infraestructuras de valorización energética" y la necesidad de "aplicar políticas que consideren" ese desequilibrio en sus próximos debates.

Creen necesario que en reciclaje se dé "un cambio de rumbo a las políticas de tratamiento de residuos enorme"; que se tenga en cuenta la "carencia importante de infraestructuras", con un porcentaje actual de valorización del 10 % y que se evite incluir al sector en ese régimen comunitario. EFE

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