Valgren se impone en Andalo, Vingegaard mantiene a maglia rosa

Redacción deportes, 27 may (EFE).- El danés Michael Valgren (EF Education) se ha impuesto en solitario en la decimoséptima etapa del Giro de Italia disputada Cassano d'Adda y Andalo, de 202 km, jornada de transición en la que mantuvo la maglia rosa de líder el danés Jonas Vingegaard (Visma).

Valgren fue el más inteligente dentro de la escapada del día, y con un ataque por sorpresa a 800 metros de meta logró imponerse con un tiempo de 4h.41.34, a una media de 43 km/hora. A 3 segundos entró el noruego Andreas Leknessun (Uno X) y a 6 el italiano Damiano Caruso (Bahrain).

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El pelotón con todos los hombres de la general llegó a meta a 5.15 minutos. Vingegaard conservó la maglia rosa con una diferencia de 4.04 minutos sobre el austríaco Felix Gall (Decathlon) y 4.27 respecto al neerlandés Thymen Arensman (Netcompany Ineos).

Este jueves se disputa la decimoctava etapa entre Fai della Paganella y Pieve di Soligo, de 171 km. EFE

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