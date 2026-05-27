Ez Adbe ultima en el Rico Pérez su puesta a punto para el Mundial

Alicante, 27 may (EFE).- El extremo del Betis e internacional con la selección de Marruecos, Ez Abde, prepara en las instalaciones del estadio Rico Pérez de Alicante su presencia en el próximo Mundial.

El jugador, que perteneció al equipo alicantino a principios de la presente década, trabajó este pasado martes sobre el césped junto a un entrenador personal y varios compañeros acciones físicas y de juego.

PUBLICIDAD

Abde tiene previsto volver a ejercitarse en las instalaciones del Hércules este jueves, ya que el viernes se incorporará a la concentración de la selección africana.

El extremo mantiene unas excelentes relaciones con el club herculano, que ingresó dos millones de euros gracias a su traspaso al Barcelona en el mercado de verano de 2021.

PUBLICIDAD

Precisamente, las irregularidades en la gestión de este traspaso, que debería haber sido destinado al pago de la deuda de la entidad con Hacienda y no al día a día del Hércules, mantiene en un proceso judicial a la cúpula del club alicantino. EFE

pvb/sm/apa

PUBLICIDAD