Azcón: "No puede ser que los socialistas en general permitan que se degrade la imagen de nuestro país"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha declarado: "No puede ser que los socialistas en general permitan que se degrade la imagen de nuestro país y la democracia y que esto perjudique al día a día de todos los españoles".

Así se ha expresado el también presidente del PP en Aragón este miércoles en Huesca tras conocerse este miércoles que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha accedido a primera hora de la mañana a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional en el denominado 'caso Leire Díez'.

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Azcón ha recordado la información sobre las joyas del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. "Decíamos que era insoportable y hoy vemos a la Guardia Civil entrando en la sede del PSOE y si lo que conocíamos hace unos pocos días con un escándalo de corrupción de un expresidente de Gobierno nos llevaba a concluir que era necesario que presentase la dimisión el presidente del Gobierno --Pedro Sánchez-- y convocara elecciones, no sé qué más tiene que pasar para que se convoque a los españoles a las urnas".

"Para que los socios del PSOE se den cuenta de que la putrefacción les está llegando a ellos, de que se están inundando de la misma miseria y porquería que supone la corrupción y de que España necesita abrir un momento político distinto", ha apuntado.

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Ha afirmado Azcón que "cada día que pasa va a generar una noticia que empequeñece a la anterior", de hecho "las joyas de Zapatero de hoy se eclipsan por la corrupción en la financiación del PSOE dentro de la sede del PSOE".