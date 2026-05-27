Michael Valgren se impone en Andalo

Redacción deportes, 27 may (EFE).- El danés Michael Valgren (EF Education) se ha impuesto en solitario en la decimoséptima etapa del Giro de Italia disputada Cassano d'Adda y Andalo, de 202 km

Valgren fue el más inteligente dentro de la escapada del día y con un ataque a 800 metros de meta se impuso con un tiempo de 4h.41.34, a una media de 43 km/hora. A 3 segundos entró el noruego Andreas Leknessun (Uno X) y a 6 el italiano Damiano Caruso (Bahrain).

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En el momento de la victoria de Valgren, el pelotón se encontraba a 5 minutos del ganador. EFE