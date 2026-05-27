Michael Valgren se impone en Andalo

Redacción deportes, 27 may (EFE).- El danés Michael Valgren (EF Education) se ha impuesto en solitario en la decimoséptima etapa del Giro de Italia disputada Cassano d'Adda y Andalo, de 202 km
Valgren fue el más inteligente dentro de la escapada del día y con un ataque a 800 metros de meta se impuso con un tiempo de 4h.41.34, a una media de 43 km/hora. A 3 segundos entró el noruego Andreas Leknessun (Uno X) y a 6 el italiano Damiano Caruso (Bahrain).
PUBLICIDAD
En el momento de la victoria de Valgren, el pelotón se encontraba a 5 minutos del ganador. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
España se aleja cada vez más de la UE en la reducción de vertidos, según expertos
El PP, espectador de "una película de Berlanga"
Valgren se impone en Andalo, Vingegaard mantiene a maglia rosa
Azcón: "No puede ser que los socialistas en general permitan que se degrade la imagen de nuestro país"
Ez Adbe ultima en el Rico Pérez su puesta a punto para el Mundial
MÁS NOTICIAS