Espana agencias

El PP, espectador de "una película de Berlanga"

Guardar
Google icon

Paula Escalada Medrano

Madrid, 27 may (EFE).- Pese a su convicción de que el Gobierno está de corrupción "hasta las cejas", el PP sigue apostando por esperar y ver cómo todo "arde". La moción de censura no es por ahora una opción porque los números no dan y los de Alberto Núñez Feijóo prefieren seguir siendo "espectadores de una película de Berlanga".

PUBLICIDAD

'Confusión', 'lío' y 'caos' han sido algunas de las palabras más repetidas esta mañana en los pasillos del Congreso por los diputados del PP tras cada una de las informaciones que se han ido conociendo sobre nuevas imputaciones judiciales y los registros y requerimientos de información de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en lugares como la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid.

Aunque a primera hora de la mañana se publicó que el requerimiento estaba relacionado con una posible financiación ilegal del PSOE, poco después se precisó que tenían que ver con pagos a la exmilitante Leire Díez.

PUBLICIDAD

"No sabemos ya qué causa es una u otra. Hay mucha confusión", apuntaba esta mañana un dirigente popular, quien hacía un símil cinematográfico: el PSOE y el Gobierno han llevado a España a parecer una película del cineasta valenciano Luis García Berlanga ('Bienvenido, Mister Marshall', 'La escopeta nacional'), maestro de los enredos y las situaciones absurdas y difíciles de creer.

"Las causas ya confunden, no se sabe cuál es cuál", señalaba otro diputado, unos minutos después de regresar del simulacro de evacuación que se ha producido en la Cámara Baja y que ha servido de percha para los juegos de ironía de diputados como el secretario general del PSOE, Miguel Tellado.

En la sesión de control al Gobierno -en la que se han colado constantemente las novedades sobre el caso Leire y la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero- Tellado llamaba a no inquietarse cuando los diputados escucharan las sirenas: "No es la Guardia Civil, son los bomberos (...); no es la UCO, la UCO está en Ferraz", apuntaba en tono jocoso.

En declaraciones a su llegada al Congreso -que según Génova estaban previstas con anterioridad- Feijóo pedía elecciones y afirmaba que "no queda más remedio que darle la voz a los españoles de forma inmediata".

A su salida, poco más de media hora después, cuando los titulares de la presunta financiación ilegal ya habían sido desmentidos pero se sucedía una información tras otra sobre los registros de la UCO, Feijóo señalaba: "Vamos a saber la información exacta. Con lo que ya sabemos de todo y de esto, yo creo que hay pocas cosas que cambien".

Pese a todo y a insistir en que hará todo lo posible por cambiar este Gobierno, Feijóo ha reiterado que todavía no es momento de hablar de una moción de censura; una visión que sostienen otros diputados populares consultados.

Aún con todo lo que se ha visto esta mañana y la situación de "descomposición" que según el PP vive el Gobierno, este partido no ha cambiado de opinión ni se ha movido de su posición: tienen que ser socios como el PNV o Junts quienes se muevan, apuntaba un parlamentario popular.

Otro de sus compañeros duda que eso vaya a ocurrir porque -dice- los socios del Ejecutivo saben que, pese a todo, es con Sánchez con quien van a estar más "cómodos" y con quien van a obtener más prebendas. Así, seguirán aguantando todo lo que puedan e inventando excusas para no dar un paso adelante, señalaba el diputado.

El PP en su conjunto pide calma, en público y en privado, y Génova cree que es momento de seguir siendo espectadores y de aguardar a que todo siga ardiendo, cada día con más fuerza.

Recuerdan, unos y otros, que los números no salen y que les faltan todavía cuatro votos para que una hipotética moción de censura saliera adelante.

Una diputada explicaba que si vieran algún resquicio de un acercamiento, aunque fuera de perfil, de alguno de los socios, podrían abrirse a levantar el teléfono, pero que por el momento tanto Junts como el PNV están siendo tan claros que seguirán apostando por la estrategia de ser solo espectadores. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Identificados 119 migrantes en dos fábricas okupadas en Vitoria

Infobae

De la Rocha y Gualda comparecerán el 9 de junio en el Congreso para informar sobre Indra

Infobae

Desconcierto en el PSOE por el "espectáculo" de ver de nuevo a la UCO en Ferraz

Infobae

Cultura descarta convertir el INAEM en entidad pública empresarial

Infobae

Mónica García afirma que el éxito de la gestión del hantavirus no es suyo, es de España

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los casos Leire Díez y Plus Ultra, en directo | Agentes de la UCO registran la casa de Santos Cerdán en Navarra y se llevan mochilas, maletas y cajas

Última hora de los casos Leire Díez y Plus Ultra, en directo | Agentes de la UCO registran la casa de Santos Cerdán en Navarra y se llevan mochilas, maletas y cajas

La conversación que revela un pago de 20.000 euros a las hijas de Zapatero hace seis años: “En persona te digo quién es”

El juez Pedraz ordena a la UCO rastrear correos, cuentas, visitas y contabilidad del PSOE en el ‘caso Leire Díez’

El juez ve indicios de que la abogada de Koldo ofreció 50.000 euros a Carmen Pano para intentar cambiar su declaración sobre los pagos en Ferraz: “Esta se vende”

La Audiencia Nacional investiga si Santos Cerdán usó dinero del PSOE para “atacar” las causas abiertas del partido

ECONOMÍA

El embajador de EEUU en España advierte a Europa que debe actuar con cautela en sus lazos con China: “Vivimos tiempos muy peligrosos”

El embajador de EEUU en España advierte a Europa que debe actuar con cautela en sus lazos con China: “Vivimos tiempos muy peligrosos”

De Guindos se despide del BCE entre elegios a la banca y miedo a una crisis: “La guerra amenaza la estabilidad financiera de Europa”

Trabajar hasta los 73 años: la dura alternativa que plantean los expertos para salvar las pensiones

Sabadell anticipa que los bancos volverán a salir de compras y cree que Santander, BBVA y CaixaBank deberían abstenerse

Veranos más calurosos, sueldos bajos y un precio de la electricidad disparado: los españoles, entre los europeos que más caro pagan el cambio climático

DEPORTES

A qué hora y dónde ver la final de la Conference League entre el Crystal Palace y el Rayo Vallecano

A qué hora y dónde ver la final de la Conference League entre el Crystal Palace y el Rayo Vallecano

El plan de Enrique Riquelme para ser presidente del Real Madrid: una “Ciudad del Socio”, el papel de Valdebebas y 50% de descuento hasta ganar la Champions

Estafan al futbolista Lucas Pérez al vender su Lamborghini y varios relojes de lujo: le pagaron 340.000 euros con billetes falsos

El caso Negreira y cómo el Alzheimer impide que se siente en el banquillo, según un abogado en derecho deportivo: “Es un freno de mano absoluto en la parte penal”

Rayo, próxima parada corona de la Conference: los vallecanos luchan por el título europeo ante el Crystal Palace