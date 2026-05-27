El West Ham ratifica a Nuno Espirito Santo para la próxima temporada

Londres, 27 may (EFE).- El West Ham United ha ratificado a Nuno Espirito Santo como su entrenador de cara a la próxima temporada, pese a que los primeros rumores apuntaban a una salida del portugués tras consumar el descenso al Championship (Segunda división inglesa).

El conjunto londinense se reunió con Espirito Santo esta semana y decidieron continuar su relación, que comenzó en septiembre cuando los 'Hammers' despidieron a Graham Potter y apenas unas semanas después de que el portugués se marchara del Nottingham Forest por discrepancias con la directiva.

PUBLICIDAD

"Nuno ha dejado muy claro que está muy motivado por el reto de devolver al West Ham de vuelta a la Premier League. Ese debe ser sin dudas la meta para la próxima temporada. Nuno ya sabe lo que es estar en el Championship y consiguió 99 puntos para ganar el título con el Wolverhampton Wanderers en 2018", dijo el West Ham en un comunicado.

La próxima temporada será la primera que el club londinense esté en el Championship desde la 2011-2012. Como primera medida tras el descenso, el West Ham reducirá el precio de los abonos hasta un 30 %. EFE

PUBLICIDAD