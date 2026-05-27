El Rebi Cuenca ficha por dos temporadas al extremo Jan Blas, procedente del Barça Atlètic

Cuenca, 27 may (EFE). El Rebi Cuenca ha fichado por dos temporadas al extremo derecho Jan Blas, de 19 años, la primera incorporación del equipo conquense para la próxima temporada en la liga Asobal, que llega procedente del Barça Atlètic.

El joven jugador catalán va a cubrir la baja del portugués Afonso Mendes, que ha regresado al Benfica tras acabar su cesión en el Rebi Cuenca, según comunicó el club la pasada semana.

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Pese a su juventud, Blas ya ha debutado con el primer equipo del FC Barcelona, con el que ha disputado diez partidos oficiales y ha anotado doce goles.

Esta temporada ha firmado 69 goles en 29 encuentros de liga con el filial azulgrana, consolidándose como una de las promesas de la cantera barcelonista.

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La entidad conquense mantiene prácticamente el bloque de la pasada temporada y comienza con este movimiento la planificación de su plantilla para el próximo curso en la liga Asobal. EFE

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