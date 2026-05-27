El lehendakari vasco insiste en pedir al Gobierno un IVA superreducido para los alimentos

Barakaldo (Bizkaia), 27 may (EFE).- El lehendakari, Imanol Pradales, ha reiterado este miércoles su petición al Gobierno central de rebaja del IVA al 4 % para los alimentos, especialmente a carnes y pescados, dado el "momento complicado" que se va a encarar durante los próximos meses.

El presidente vasco ya trasladó el pasado mes de marzo la propuesta a Pedro Sánchez, con motivo de la tercera reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación que se desarrolló en Madrid.

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Pradales ha acudido este miércoles a la feria tecnológica para la industria alimentaria, Expo Foodtech 2026, que se celebra en el BEC de Barakaldo, donde ha mantenido un encuentro previo con consejeros delegados de la cadena alimentaria vasca para analizar el escenario geopolítico, industrial y tecnológico del sector.

En su intervención, ha insistido en una aplicación del IVA superreducido a los alimentos, cuestión que ha considerado importante dado que se va a entrar en un momento complicado por "las consecuencias del cierre de Ormuz, la guerra de Irán y los impactos en términos de inflación y coste de alimentación" en los próximos meses. EFE

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