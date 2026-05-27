Cien agentes velarán por la seguridad en Madrid por la final europea del Rayo Vallecano

Madrid, 27 may (EFE).- La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha señalado este miércoles en declaraciones a los medios que el Ayuntamiento ha preparado un dispositivo de seguridad de más de cien agentes para el seguimiento del partido y una eventual celebración en Vallecas.

Sanz ha expresado su confianza en que el Rayo Vallecano pueda "traerse esa copa para Madrid" en la final europea que disputa el club y ha explicado que el operativo compuesto por 20 patrullas y más de cien agentes se ha desplegado en el entorno del estadio, donde se han habilitado pantallas para los aficionados que no han podido desplazarse a Alemania.

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El operativo de seguridad también estará esta noche en el corredor hasta la plaza de la Asamblea, punto donde previsiblemente se desarrollaría una celebración en caso de victoria en la final de la Conference League.

"Lo importante es que transcurra todo con normalidad", ha señalado la vicealcaldesa, al tiempo que ha pedido evitar altercados.

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A preguntas sobre si este modelo de instalación de pantallas podría repetirse con motivo del Mundial de fútbol este verano, Sanz ha asegurado que el Ayuntamiento ya está "trabajando en ello" junto con la Federación Española de Fútbol y ha confirmado que Madrid contará con espacios de retransmisión pública "como ha habido en otras ocasiones", para seguir a la selección española. EFE