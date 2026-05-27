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Confiesa que vejó a un enfermo psiquiátrico en TikTok en Las Palmas y rebajan su pena

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Las Palmas de Gran Canaria, 27 may (EFE).- Un hombre de 38 años acusado de vejar el 1 de noviembre de 2023 en un vídeo subido a la red social TikTok a un enfermo psiquiátrico fugado del Hospital Militar Juan Carlos I de Las Palmas de Gran Canaria, donde había ingresado en 2008, ha admitido los hechos y la Fiscalía ha rebajado la pena que pedía para él a 15 meses y un día de prisión.

En el juicio celebrado este miércoles en la sección Segunda de la Audiencia de Las Palmas, el acusado, Jacob H. D., ha reconocido que se burló de la víctima, Cristóbal R. R., fallecido en junio de 2024, cuando aún vestía el pijama del Servicio Canario de la Salud y pese a su evidente discapacidad del 78 % por esquizofrenia paranoide, que tenía reconocida desde 1999.

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Sobre las 13:04 horas del 1 de noviembre de 2023, el procesado subió a la citada red social un vídeo en el que, "con claro ánimo de humillación y burla", según considera la Fiscalía, instaba a la víctima a imitar los ruidos que hacen diversos animales, es decir, que "hiciera el gallo, el cerdo, el caballo o el burro", unas instrucciones que el enfermo siguió.

La grabación recibió 266 likes, fue reproducida por 16.000 personas y compartida 93 veces y fue retirada de TikTok, como medida cautelar, en noviembre de 2024, según relata el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación provisional.

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Escrito que ha modificado este miércoles para rebajar de dos años a 15 meses y un día la pena de prisión que solicita para el acusado por un delito contra la integridad moral, cuya autoría ha reconocido, y de 8 a 3 años y un día la de inhabilitación que interesa para él.

Además, la Fiscalía ha instado este miércoles a que el procesado siga un programa de igualdad de trato y no discriminación.

En la sentencia dictada de viva voz por la magistrada Pilar Parejo, a petición de la acusación pública, con la que se ha conformado la defensa, también rebaja de 6.000 a 4.000 euros la cuantía que el procesado deberá abonar a los tres hermanos de la víctima, presentes en la vista oral celebrada este miércoles.

Cantidad que el condenado, que percibe un subsidio por desempleo en la actualidad, según ha dicho, se ha comprometido a pagar a razón de 170 euros mensuales.

Si incurre en algún impago, la magistrada le ha advertido de que se le aplicará la pena privativa de libertad, de la que puede quedar exento una vez que se estudien sus antecedentes, relacionadas con una sentencia firme dictada en diciembre de 2020 por un delito leve de vejaciones, otra de diciembre de 2019 por un delito leve de amenazas, una tercera de julio de 2013 por un delito de tráfico de drogas y una cuarta de abril de 2011 por un delito leve de amenazas, según detalla la Fiscalía. EFE

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