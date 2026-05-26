El jefe de gabinete de la presidenta de Baleares declara como imputado por prevaricación

Palma, 26 may (EFE).- Alejandro Jurado, jefe de gabinete de la presidenta de Baleares, Marga Prohens, ha declarado este martes como imputado en un juzgado de Palma que investiga una presunta prevaricación en la contratación de un chófer de la jefa del Ejecutivo autonómico.

Jurado se ha mostrado "tranquilo" tras su comparecencia ante el juez de la plaza número 3 de la sección de instrucción del tribunal de instancia, que instruye la causa iniciada a raíz de la denuncia de un conductor que se consideró perjudicado injustamente por la designación como chófer de un familiar de Jurado.

PUBLICIDAD

Junto con el jefe de gabinete de Prohens estaba citado a declarar el familiar que presuntamente salió beneficiado.

Jurado se ha sentado ante el juez pocos minutos y únicamente ha respondido a preguntas de su defensa, según han informado fuentes jurídicas.

PUBLICIDAD

Cuando se hizo pública la denuncia a finales de noviembre, Prohens expresó su "absoluta tranquilidad" y recalcó que la contratación del chófer se realizó mediante un "procedimiento reglado".EFE

(Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD