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Prisiones aplica planes de inserción de condenados por corrupción y pornografía infantil

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Zaragoza, 25 may (EFE).- El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha destacado este lunes en Zaragoza que uno de los objetivos prioritarios de su departamento es ofrecer a cada persona condenada el programa de tratamiento e inserción más ajustado a sus necesidades, con iniciativas específicas para delitos de pornografía infantil, económicos y de corrupción.

Ortiz ha inaugurado este lunes en Zaragoza la reunión anual de responsables de centros penitenciarios, ochenta personas que durante tres días analizarán la situación actual y la evolución del sistema carcelario y marcarán las prioridades estratégicas para el futuro, según apuntan Instituciones Penitenciarias en una nota de prensa.

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Dentro de este objetivo de establecer programas individualizados de inserción, durante la inauguración del encuentro se ha referido, como programas innovadores, al llamado 'Fuera de la red', dirigido a personas condenadas por delitos de pornografía infantil, y al Pideco, el programa para delitos económicos y de corrupción.

Con relación a penas y medidas alternativas a la prisión, ha ensalzado los programas telemáticos centralizados para personas que residen en zonas despobladas o alejadas de núcleos urbanos y no pueden desplazarse a los Centros de Inserción Social.

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Más de 200 personas han sido atendidas ya por esta vía. Estas actuaciones permiten ejecutar con eficacia las más de 135.000 sentencias de penas y medidas alternativas recibidas en los dos últimos años.

Por otro lado, el personal de la Entidad de Derecho Público de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo gestiona el trabajo penitenciario retribuido para cerca de 12.000 internos.

Ortiz ha informado de la incorporación de 8.700 nuevos profesionales en los últimos ocho años, una cifra a la que se añadirán las 1.360 plazas incluidas en la oferta de empleo público de este año.

Desde su llegada, un total de 67.194 profesionales han participado en acciones formativas impulsadas por la institución, con un crecimiento significativo en ese periodo: de 4.798 personas formadas en 2018 se ha pasado a 9.825 en 2025.

El objetivo, según ha destacado, es ofrecer una formación orientada a la excelencia, bajo la premisa de que "solo con un personal bien formado es posible conseguir todo lo demás".

Asimismo, ha recordado que la secretaría general continúa avanzando hacia la plena integración de la sanidad penitenciaria en los servicios autonómicos de salud, en cumplimiento de lo previsto en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.

Por otro lado, se ha referido a los retos del sistema, entre ellos, profundizar en la digitalización de la gestión y de los procedimientos administrativos; atender las necesidades tratamentales de dos colectivos emergentes (las personas mayores y los futuros condenados en función de la ley de la multirreincidencia) y garantizar la prestación de la asistencia sanitaria por parte de los sistemas de salud de las autonomías.

También, continuar con la consolidación y ampliación de las 31 unidades caninas, cuya labor ha contribuido de manera eficaz a reducir y disuadir la introducción de drogas en los centros penitenciarios, y desarrollar el Centro de Estudios Penitenciarios como referente de formación de excelencia, entre otras iniciativas. EFE

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EFE

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