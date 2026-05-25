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Las pernoctaciones hoteleras crecieron un 2,7 % hasta abril impulsadas por la Semana Santa

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Madrid, 25 may (EFE).- Las pernoctaciones en hoteles aumentaron un 2,7 % entre enero y abril de este año en comparación con el mismo periodo de 2025, impulsadas por las estancias de viajeros no residentes, que crecieron un 3,2 %, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Dado que en 2026 la Semana Santa se celebró entre marzo y abril y en 2025 cayó solo en abril, para ver el impacto del periodo vacacional es conveniente analizar en conjunto esos dos meses, en los que se observa un aumento de las pernoctaciones del 3 % respecto al mismo bimestre de 2025, explica el INE.

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Solo en abril, las estancias en hoteles crecieron un 1,1 % interanual y superaron los 29,2 millones de noches, sobre todo por las contratadas por no residentes, que aumentaron un 1,3 %, en tanto que los residentes crecieron un 0,9 %. La estancia media bajó un 0,46 % y quedó situada en 2,87 días.

Asimismo, los precios hoteleros se elevaron un 4 % solo en abril y la facturación media por habitación aumentó casi un 5 %, hasta alcanzar los 122,3 euros.

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Andalucía fue el destino más elegido por los viajeros residentes en España en abril, con un 21,1 % de todas las pernoctaciones realizadas ese mes, seguida por Cataluña y la Comunidad Valenciana, con un 15,3 y un 12,8 %, respectivamente.

Por su parte, los principales destinos de los no residentes en España fueron las Islas Canarias, Cataluña y las Islas Baleares, con un 25,4 %, un 18,2 % y un 17,7 % del total.

Por zonas turísticas, Mallorca registró el mayor número de pernoctaciones, con más de 3,4 millones.

Según estos datos provisionales del INE, los viajeros procedentes del Reino Unido y Alemania concentraron el 23,4 y el 16,7 %, respectivamente, del total de noches pasadas en hoteles por no residentes en abril.

A continuación se situaron los viajeros franceses, los estadounidenses y los procedentes de Países Bajos, que representaron el 9,6 %, el 5,2 % y el 4,8 % del total, respectivamente.

En el mes abril se cubrieron el 58,5 % de las plazas hoteleras ofertadas en España, un 0,9 % menos que un año antes, con un grado de ocupación del 65,1 % durante el fin de semana, un 0,1 % más.

Canarias presentó el mayor grado de ocupación por plazas durante el cuarto mes del año, el 68,7 %.

El índice de precios hoteleros subió un 4 % en abril respecto al mismo mes de 2025, según los datos del INE.

Por comunidades y ciudades autónomas, la mayor subida se registró en Aragón (9,9 %) y la bajada más acusada, en Ceuta (-5,7 %).

En cuanto a la rentabilidad, la facturación media de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) fue de 122,3 euros en abril, lo que supuso un aumento del 4,9 % respecto al mismo mes de 2025.

El ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR), que está condicionado por la ocupación de estos establecimientos, alcanzó los 81,7 euros, con una subida del 5,5 %, según estos datos. EFE

(Infografía)

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EFE

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