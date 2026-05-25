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Memoria adjudica a Fundirmetal Amando por 3.500 euros la instalación de placas en "Lugares de Memoria Democrática"

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El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha adjudicado a Fundirmetal Amando SL el diseño, producción, transporte e instalación de placas de identificación de "Lugares de Memoria Democrática" por 3.500 euros.

Así lo ha anunciado la cartera liderada por Ángel Víctor Torres en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en el cual ha precisado que la oferta de Fundirmetal, una Pyme radicada en la Región de Murcia, ha sido la única en presentarse a la convocatoria.

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Dicho esto, los requisitos para la licitación eran la ampliación de garantía, el precio de la oferta, el tiempo de entrega e instalación, así como la respuesta a las incidencias.

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