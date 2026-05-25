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Sumar asegura la continuidad del Gobierno: "aún queda un año para hacer políticas útiles"

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Madrid, 25 may (EFE).- La líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha asegurado este lunes la continuidad del Gobierno de coalición PSOE-Sumar frente a las afirmaciones del presidente del PNV, Aitor Esteban y ha defendido que tienen todavía un año para seguir sacando adelante políticas útiles.

Hernández ha respondido así en desayuno informativo a las palabras de este domingo de Esteban sobre que sería "irresponsable" que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "siga más allá de 2026, sin rumbo, sin una mayoría estable" y con "una agenda descontrolada y judicializada".

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"Tenemos malas noticias para ellos, porque el Gobierno de coalición progresista va a seguir adelante", ha recalcado la coordinadora de Movimiento Sumar, quien ha subrayado la legitimidad del Ejecutivo.

Según ha denunciado, hay una operación a gran escala "sin precedentes" en la historia del país para deslegitimar al Ejecutivo surgido de las urnas en 2023. "Es una música de fondo que constantemente tenemos que estar escuchando", ha lamentado.

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Ha advertido de que, tras el ciclo electoral autonómico, lo que está a la vuelta de la esquina es el PP y Vox y ha incidido en que los progresistas tienen la responsabilidad de estar a la altura.

Hay que "arremangarse", ha recalcado, tras lo que ha instado al PSOE a tomarse "en serio" el tiempo que les queda y coger "una, dos banderas clave" y salir adelante con ellas.

Al desayuno ha asistido el diputado Enrique Santiago, quien en declaraciones a los periodistas ha advertido de que el PNV puede hacer sus propios análisis, pero que "hoy por hoy hay una estabilidad parlamentaria". EFE

(foto) (vídeo) (audio)

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EFE

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