Djokovic se aleja del podio de la ATP tras el Abierto de Roma

Redacción deportes, 25 may (EFE).- El tenista serbio Novak Djokovic ha caído 250 puntos en la clasificación mundial de la ATP y, aunque mantiene su cuarto puesto, se aleja de los tres primeros tras caer en la segunda ronda del Abierto de Roma ante el croata Dino Prizmic.

Djokovic, máximo ganador de Grand Slams en la historia del circuito masculino y seis veces campeón en el Masters 1000 de Roma, entre otros innumerables logros, no pudo aguantar el ritmo del primer set y cedió en los dos siguientes para perder ante el croata por 6-2, 2-6 y 4-6.

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De esta manera, el podio se mantiene encabezado por el italiano Jannik Sinner, que sube 50 puntos en la clasificación; seguido del español Carlos Alcaraz, segundo; y el alemán Alexander Zverev, tercero.

El español estará ausente por lesión tanto en Roland Garros, que se disputa en la actualidad, como en Wimbledon.

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Por otro lado, el estadounidense Ben Shelton volvió a meterse entre los cinco mejores del mundo tras escalar 50 puntos en la clasificación y hace retroceder al canadiense Felix Auger-Aliassime tras el Abierto de Hamburgo (Alemania).

El tenista australiano Álex de Miñaur sube dos puestos en la clasificación y se sitúa séptimo tras obtener 190 puntos ATP después de que el jugador de origen hispano-uruguayo alcanzase las semifinales en Hamburgo; de esta manera, el ruso Daniil Medvedev retrocede a la octava posición y el estadounidense Taylor Fritz a la novena.

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Los tenistas españoles Rafael Jódar y Alejandro Davidovich se mantienen en los puestos 29 y 23 respectivamente mientras que su compatriota Jaume Munar retrocede hasta el 41 así como Martín Landaluce que cae hasta la posición 69. EFE