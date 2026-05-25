Espana agencias

Djokovic se aleja del podio de la ATP tras el Abierto de Roma

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 25 may (EFE).- El tenista serbio Novak Djokovic ha caído 250 puntos en la clasificación mundial de la ATP y, aunque mantiene su cuarto puesto, se aleja de los tres primeros tras caer en la segunda ronda del Abierto de Roma ante el croata Dino Prizmic.

Djokovic, máximo ganador de Grand Slams en la historia del circuito masculino y seis veces campeón en el Masters 1000 de Roma, entre otros innumerables logros, no pudo aguantar el ritmo del primer set y cedió en los dos siguientes para perder ante el croata por 6-2, 2-6 y 4-6.

PUBLICIDAD

De esta manera, el podio se mantiene encabezado por el italiano Jannik Sinner, que sube 50 puntos en la clasificación; seguido del español Carlos Alcaraz, segundo; y el alemán Alexander Zverev, tercero.

El español estará ausente por lesión tanto en Roland Garros, que se disputa en la actualidad, como en Wimbledon.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el estadounidense Ben Shelton volvió a meterse entre los cinco mejores del mundo tras escalar 50 puntos en la clasificación y hace retroceder al canadiense Felix Auger-Aliassime tras el Abierto de Hamburgo (Alemania).

El tenista australiano Álex de Miñaur sube dos puestos en la clasificación y se sitúa séptimo tras obtener 190 puntos ATP después de que el jugador de origen hispano-uruguayo alcanzase las semifinales en Hamburgo; de esta manera, el ruso Daniil Medvedev retrocede a la octava posición y el estadounidense Taylor Fritz a la novena.

Los tenistas españoles Rafael Jódar y Alejandro Davidovich se mantienen en los puestos 29 y 23 respectivamente mientras que su compatriota Jaume Munar retrocede hasta el 41 así como Martín Landaluce que cae hasta la posición 69. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las pernoctaciones hoteleras crecieron un 2,7 % hasta abril impulsadas por la Semana Santa

Infobae

'La Provincia 53' de Onda Cero, Premio Saliou Traoré por invitar a pensar sobre el Sáhara

Infobae

La UCO concluye que la cátedra de Begoña Gómez se creó según la normativa prevista

Infobae

Valentín Roma traza un retrato crítico de los nacidos en los 70 en su obra 'Los trillizos'

Infobae

Hazte Oír pide la imputación de la mujer e hijas de Zapatero en el caso Plus Ultra

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la imputación de Zapatero y el caso Plus Ultra, en directo: el Gobierno y los socios aguardan el sumario del juez Calama

Última hora de la imputación de Zapatero y el caso Plus Ultra, en directo: el Gobierno y los socios aguardan el sumario del juez Calama

Más información salarial e indemnizaciones por discriminación: claves de la directiva de transparencia retributiva que España debe transponer antes de junio

El caso Plus Ultra complica todavía más la legislatura de Pedro Sánchez y harta a sus socios, pero evitan hablar de moción de censura: “Aquí no vale todo”

La Guardia Civil recupera las tres lanchas robadas a la Armada en Barbate tras seis días de búsqueda

Plus Ultra inaugura su nueva ruta Madrid-Buenos Aires la misma semana en que la Audiencia Nacional imputa a Zapatero por su presunta implicación en el rescate

ECONOMÍA

Plus Ultra debía 451.954 euros a la Seguridad Social, pero podía estar “al corriente” para recibir el rescate: la clave de la deuda aplazada

Plus Ultra debía 451.954 euros a la Seguridad Social, pero podía estar “al corriente” para recibir el rescate: la clave de la deuda aplazada

Más información salarial e indemnizaciones por discriminación: claves de la directiva de transparencia retributiva que España debe transponer antes de junio

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Sara, peluquera, describe el desgaste físico y emocional de su oficio: “Son diez historias, diez dramas y diez personas diferentes a las que tienes que adaptarte”

Esta es la trampa que hacen algunas empresas al subirte el sueldo: “Si no lo negocias, puede quedarse congelado muchísimo tiempo”

DEPORTES

La lista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: última hora sobre las sorpresas y las ausencias de la convocatoria de la Selección española

La lista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: última hora sobre las sorpresas y las ausencias de la convocatoria de la Selección española

La convocatoria de España para el Mundial de 2026: estos son los fijos y las incógnitas de Luis de la Fuente

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

La Junta Electoral del Real Madrid aprueba la candidatura de Enrique Riquelme y habrá elecciones por primera vez después de 20 años

El artista detrás de la escultura de Nadal en Roland Garros: “En la toma de medidas simuló el golpe de raqueta. Ver cómo te pasa cerca de la cara es increíble”